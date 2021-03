Daniela Zamora revela cómo se enteró de la oferta del fútbol sueco: "La propuesta me llegó antes del repechaje a la Libertadores"

Daniela Zamora finalizó su etapa como jugadora de Universidad de Chile para vestir los colores del Djurgårdens IF de la Primera División de Suecia, en una movida inesperada pero merecida del mercado del fútbol femenino.

La otrora capitana de la U, y una de las figuras de la Copa Libertadores femenil en que las Leonas tuvieron grandes actuaciones, conversó en exclusiva y en extenso con el sitio especializado Contragolpe, donde reveló detalles de su decisión de emigrar al balompié sueco.

"La propuesta me llegó antes del partido del repechaje a la Copa Libertadores, contra Colo-Colo. Se jugó un viernes y la propuesta me llegó el jueves. Yo le dije a Édgar (su representante) que no voy a ver nada hasta después del partido, porque estaba full concentrada con eso y no me quería salir de ahí", relató la artillera.

Zamora agregó que "después del partido veo la propuesta, jamás pensando en irme. Pensé, ‘a ver, vamos a cachar qué es esto’ y me pareció una propuesta interesante, pero yo tenía que viajar el 8 de febrero, que era a mitad de esa semana".

La premura con que la delantera debía moverse para aceptar el ofrecimiento era alta, por lo que en un principio tuvo dudas:

"Le dije a Edgar (Merino), ‘¿cómo? Tengo demasiadas cosas acá, no me puedo ir así. Sorry, pero no puedo. Sé que la propuesta es muy buena, que las oportunidades son únicas, pero si me estás diciendo que me tengo que ir en tres días más… Sorry, pero la verdad es que no’", contó la jugadora.

La chilena estará hasta finales de 2022 en Suecia.

Sin embargo, las cosas se supieron acomodar por sí solas y dieron un vuelco favorable: "Él (Edgar Merino) se lo comunicó al club, ellos dijeron que me podían esperar hasta después de la Copa Libertadores, porque yo sí o sí la quería jugar, y aceptaron".

"Me tocó tomar la decisión de si me iba o no. Fue muy difícil, por todo lo que tengo acá; estaba muy cómoda en el club, tengo mi vida formada, mi familia. Pero son oportunidades que no se dan nunca y hay que aprovechar, así que vamos a ver qué pasa", explicó la ex azul.

Daniela Zamora partió al Djurgårdens con un vínculo que finaliza en noviembre de 2022, por lo que ya se enfoca para afrontar dos duras y exigentes temporadas:

"Me estoy preparando para correr mucho. El nivel de ellas es muy bueno. La liga sueca es una de las top 5 de Europa, sé que es un desafío importante; voy con hartas ganas a tomar la responsabilidad, porque quiero hacerlo bien. Entrenar y confiar en las habilidades que una tiene, que por algo me llamaron", cerró.

