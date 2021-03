La humildad de Carla Guerrero ante la nominación como mejor jugadora de la Copa Libertadores: "No fui la mejor, nuestro equipo fue el mejor"

En la cancha es una líder sin jineta de capitán, pero con el respeto indidable de todo un equipo. Una defensa que es un verdadero calvario para cualquier delantera, Carla Guerrero es sin lugar a dudas una de las mejores futbolistas de la historia del fútbol chileno.

Y esta Copa Libertadores Femenina ha encontrado su mejor versión aportando para que Universidad de Chile se haya instalado entre las cuatro mejores escuadras de la Copa Libertadores que se realiza en Buenos Aires, Argentina.

Este viernes, la cuenta oficial del torneo, incluyó a la Jefa entre las cuatro mejores del campeonato y las votaciones están abiertas para que gane la futbolista nacional.

A un día de jugar el partido ante Corinthians para definir el tercer y cuarto puesto, Carla Guerrero conversa con Redgol respecto a su momento y lo que ha vivido en tierras trasandinas.

¿Cómo recibió la noticia de que está en la cuaterna para mejor jugadora de la Copa Libertadores?

Estoy nominada, es un halago. La verdad me lo tomo tranquilamente, no tengo las expectativas altas, si gano genial, pero si pierdo seguiré mi vida normal, pero obviamente una nominación es bueno para mi personalmente, pero también ayuda mucho al fútbol chileno.

¿Se siente la mejor del Torneo?

No siento que fui la mejor, en este equipo todas fuimos las mejores. Este equipo no depende de Carla Guerrero, de Dani Zamora o Yael Oviedo, este equipo depende de 20 jugadoras.

¿Pasó el dolor de la eliminación ante Ferroviaria?

La eliminación ya no duele, tenemos que dar vuelta la página, sabemos que el domingo tenemos un nuevo partido (ante Corinthians) y esto no termina acá, viene el campeonato en Chile, otra Copa Libertadores, asi que seguimos.

¿Cuál es la clave para no sólo jugar a gran nivel, también tener un liderazgo encomiable y además, imponerse incluso ante las árbitras?

No tengo una clave, es verdad que me gusta mucho jugar, estar cocentrada, entregar mis mejores herramientas al equipo. Me gusta ganar y soy muy competitiva, quizás esa sería la clave, pero no sé si es la fórmula para ser decisiva.

¿Qué viene ahora para Universidad de Chile post Argentina?

Las expectativas en la U son altas, en todo caso si hubiéramos sido derrotadas en primera ronda, tampoco nos rendíamos, ibamos a seguir igual peleando el próximo campeonato nacional y la Copa Libertadores