Carlos Véliz, entrenador de Universidad de Chile Femenina hace un balance junto a Redgol de lo hecho en la Copa Libertadores y anuncia: "Daniela Zamora es irremplazable"

Ya en Santiago y luego de la gran presentación de Universidad de Chile en la pasada Copa Libertadores Femenina, el técnico Carlos Véliz no descansa y ya planifica la próxima temporada de las azules, dónde los objetivos son claros: Ser campeones a nivel local y nuevamente llegar a instancias finales de la Copa a disputarse en nuestro país en octubre próximo.

A sus 34 años, Véliz es un hombre exitoso en el fútbol femenino nacional, títulos con Colo Colo y que ahora está decidido a ganarlo todo con la U bordeando la gloria en dos ocasiones, pero la suerte como dice él, ha sido esquiva con sus propósitos.

El entrenador de las Leonas se confiesa con Redgol y hace un balance de la participación azul en la Libertadores, lo que viene para la U y la dura partida de la gran figura Daniela Zamora.

¿Cuáles eran las reales perspectivas que tenía antes de viajar a Buenos Aires?

Nosotros antes del viaje nos propusimos objetivos con el plantel y el Cuerpo Técnico. Ellos tienen que ver con qué queríamos ser competitivos, ser fuertes en la fase de grupos, sumar puntos que nos permitieran pasar a Cuartos de Final, esos eran nuestros grandes objetivos en la copa. Sabíamos que íbamos a ir de menos a más, había un nervio propio de nuestra primera competición, una mezcla de juventud con experiencia en nuestro plantel, entonces queríamos ser competitivos y pasar de fase, por suerte se dio.

¿Es mucha la diferencia de nivel futbolístico entre lo que vio en la Copa Libertadores y en lo que se vive en el torneo local?

Sí, hay una diferencia muy grande entre lo que es Copa Libertadores y Campeonato Nacional. La Copa Libertadores en rigor debiesen estar los mejores equipos de América, exceptuando algunos países que todavía están al debe con el desarrollo. Pero sin duda que hay equipos que tienen mucha competencia, a nosotros nos tocó un grupo súper difícil, muy competitivo dónde en cada equipo que participó existían muchas jugadoras de jerarquía, de nivel de selección entonces no es menor lo que hicimos en la fase de grupos. El Campeonato Nacional si bien tiene un buen desarrollo domingo a domingo que es una competencia seria, el desarrollo de competencias principalmente en cuanto a planteles es diferente. Hay algunos planteles que son muy competitivos, otros que están en vía de desarrollo y otros que principalmente lo tienen por el nombre. Ahí hay que hacer un análisis más de fondo con respecto a lo que hace cada club en su rama Femenina, pero sin duda que hay una gran diferencia entre una competencia internacional y la liga nacional.

¿Le dolió mucho que al postre saliera campeón Ferroviaria, equipo que estuvo a punto de ser eliminado en fase de grupos?

Sí, me dolió un poco considerando por cómo se dio nuestro partido de semifinales. Sintiendo que habíamos tenido mayores posibilidades de haber concretado el triunfo y que no hayamos sido capaces de pronto de poder marcar. Por supuesto que duele, no podría mentir de esa manera. Sin embargo, también debo ser muy consciente que hay factores que no dependen solamente de nosotros, muchas veces podríamos estar jugando un partido entero y la pelota no quiere entrar, hay que ser prudente con ese tipo de análisis. Duele, claro que duele pero también estamos tranquilos que nuestras jugadoras siempre intentaron dar lo mejor para llevarse el resultado. Pero insisto, no se pudo no porque no hayamos querido, si no simplemente porque la pelota no quiso entrar y a lo mejor en esta oportunidad no era para nosotros este campeonato.

¿Se le repite mucho la tanda de penales? ¿Que cosa cambiaría si volviera atrás?

Se me ha pasado varias veces la tanda de penales por la cabeza. No hay respuesta de repente tan lógica ante esa situación. Si algo hubiese cambiado era poder convertir un gol en los noventa para no haber llegado a esa instancia considerando que los penales es un factor de suerte o algo incierto. Eso hubiese cambiado, que hubiésemos hecho el gol durante los noventa.

Algo que llamó la atención, fue la inclusión de Monserrat González como titular en desmedro de otras jugadoras de mayor experiencia en ese puesto.

Monserrat González es una jugadora de mucha proyección. Consideramos que en los últimos meses ha crecido mucho en lo técnico y táctico. Es una jugadora de mucha fuerza, tiene una velocidad considerable y creímos que era la jugadora que tenía que adueñarse de la banda derecha para esta Copa Libertadores. Un balance súper positivo en cuanto a su rendimiento, fue de menos a Más. El primer partido por supuesto estaba nerviosa era su primera participación en un torneo como este. En el Campeonato Nacional solamente había podido jugar dos partidos uno contra Cobresal y en el repechaje con Colo Colo que lo hizo de puntera, en ambos partidos jugó de puntera. Pero vimos condiciones que le permitieron adueñarse de la banda derecha, nos puso muy contento su rendimiento, es una jugadora valiente, es una jugadora que no le tiene miedo al duelo, es una jugadora que defiende con mucha jerarquía. Nos deja muy contento porque al ser su primera participación, de seguro en lo que venga, va a ser más confiable y competitiva de lo que fue en esta copa.

Hay muchos técnicos que venden humo respecto a darle "tiraje a la chimenea", más en el fútbol masculino claro, donde se dice que quieren privilegiar a los jóvenes, pero después no es tan así. En ese sentido usted lo demostró con hechos ¿Seguirá esa senda?

No me podría referir en esos términos a mis compañeros de profesión, principalmente podría hablar de mi. Considero que si una jugadora anda bien, no tiene porqué no jugar. Si trabaja duro y arduo para ganarse el puesto, por supuesto que se va a ganar el respeto confianza del cuerpo técnico y también de sus jugadoras. Esperemos que las jugadoras de proyección sigan subiendo su nivel y de seguro nosotros les vamos a dar las oportunidades para que puedan competir. El desarrollo de competencia nosotros lo hacemos para todas de la misma manera y la que va agarrando el mejor ritmo es la que va a jugar. Nadie tiene el puesto asegurado, hay jugadoras con bastante competencia en nuestro club. Hoy día fue Monserrat (González), Llanka Groff que también es una niña de proyección que recién tiene 18 años y la que esté en condiciones para jugar principalmente considero que lo va a hacer.

¿Que sintió cuando Daniela Zamora le comunicó que dejaría Universidad de Chile?

Cuando Daniela me comentó que tenía una oferta del extranjero, por supuesto que quedé un poco impávido. Algunos segundos de silencio entre Daniela y yo porque ella estaba muy nerviosa comentando la situación. No quería irse del club, tenía sentimientos muy encontrados. Se emocionó cuando me lo comentó, consideraba que era el momento más lindo que estaba pasando en la Universidad de Chile después de tantos años, era lo que ella quería y que que justo le había llegado una oferta para irse al extranjero. Conversamos ahí varios minutos, le pregunté si había alguna posibilidad que nosotros pudiéramos hacer para quedarse y la verdad es que dijo que desde el punto de vista profesional y ya a su edad quería vivir una experiencia internacional y que me pareció muy madura en sus palabras. Después de tantos años en el fútbol nacional necesita consolidar su carrera también con una experiencia internacional, en una buena liga. Me costó asumirlo, nos concentramos de lleno en la copa y después de esto, ella iba a comentar su situación a la gente porque claramente se ha ganado un cariño y un respeto por la hinchada muy grande.

¿Cómo piensa reemplazar a la capitana de la U?

¿Si queremos reemplazarla? No creo que haya un reemplazo igual que Daniela Zamora. Lo que sí, hemos conversado que queremos potenciar nuestro plantel. Tenemos algunas conversaciones con la dirigencia para ver qué cosas se vienen para el fútbol femenino. Por supuesto que la baja de Daniela es importante, no hay una segunda Daniela Zamora a nivel nacional, así es que tendremos que ver cuál es la postura del club para ver cómo vamos a conformar el plantel para este año y veremos qué es lo que se viene.

Carlos Véliz, entrenador del equipo femenino de la U (Universidad de Chile)

Usted mismo puso un piso muy alto al ser subcampeón del Torneo Nacional y semifinalista de la Copa Libertadores ¿Va por ambos títulos este 2021?

Estando en la U por supuesto que uno aspira a lo más alto. Intentar salir campeón del campeonato nacional y del mismo modo llevar a la U al paño internacional año a año, por supuesto que son los grandes objetivos que nosotros nos hemos trazado. La vara que hemos puesto es bastante alta, pero no puede ser menor estando en la U. Yo creo que las armas que tiene este equipo para afrontar lo que viene es el trabajo, la humildad y el respeto por la institución. Yo creo que esas son nuestras grandes fortalezas y que hay mucha responsabilidad en el trabajo que se está haciendo en todos los estamentos del club hasta cuando las muchachas salen a la cancha a defender la camiseta de la U.

La última Carlos ¿Que significado le da a usted el masivo apoyo de los hinchas de la U al equipo femenino?

Nos genera mucho orgullo, nos genera felicidad que se sientan tan identificados con este equipo. Por supuesto que son solo palabras de gratitud, de verdad que nosotros hemos sido muy responsables de este proceso. La verdad es que hay mucho trabajo de fondo, la gente muchas veces ni se imagina todo el sacrificio que hay, no solamente del cuerpo técnico si no también de las jugadoras. Que ellos se sientan identificados con el equipo por supuesto que lo agradecemos. Solo dar las gracias por las manifestaciones de cariño, por todo lo que nos entregan día a día. A nosotros no nos queda nada más que seguir trabajando duro para que esto siga funcionando de la mejor forma y que la U siempre este compitiendo en los primeros lugares y posicionarla a donde se merece. Y espero que puedan acompañarnos cuando ya se pueda ir a los estadios, espero que puedan acompañarnos en la cancha porque ese apoyo que hemos sentido va a ser igual de importante que nos hagan sentir esto en la cancha.