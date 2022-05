Luis Jiménez anunció su retiro del fútbol, por lo que este domingo será su último partido en la cancha del estadio municipal de La Cisterna, la que lo vio crecer, irse a Europa muy joven y volver para ser campeón con su querido Palestino de una Copa Chile. No obstante, para Gustavo Costas, el Mago no está para ser titular y esta situación no cambiará en este lance ante Cobresal este domingo al mediodía, lo que enfureció a la familia del ex seleccionado chileno, en particular a su esposa, María José López.

La empresaria subió a su cuenta de Instagram un mensaje de Fernando Aguad, dirigente de Palestino, quien lamentó que el volante no será considerado del inicio por el DT árabe. “Nunca he escrito nada en redes sociales, pero creo que en esta oportunidad es necesario. Hoy lamento ser dirigente de Palestino. Quiero pedirle perdón a Luis Jiménez, hoy supe que no entra jugando a pesar de todo lo que representa para nosotros. Luis, gracias y, de nuevo, perdón”, anotó el directivo árabe en redes sociales.

Con ese pantallazo, López se lanzó sin filtro. “Director, ex presidente y presidente de la comisión de fútbol de Palestino, Fernando Aguad, eres un grande. Eso es valorar al jugador más grande que ha salido de Palestino, que volvió a su equipo rechazando mejores ofertas y que les dio la copa. Una vergüenza que por un técnico pasajero que no lleva ni cinco meses, que no entiende la importancia de lo que significa Palestino, Luis va a jugar siendo que está al 100%, ¡porque no está lesionado ni nada!¿Lo irá meter, si es que, 10 minutos? ¡En su último partido!”, tiró de entrada.

“Este mensaje lo escribo yo, María José, y no Luis que estoy segura que no le agradará porque él me dijo ‘hasta en el último partido respetaré lo que diga el entrenador. Pero yo te quiero decir algo, Gustavo Costas: estás arruinando el último día no sólo de un jugador intachable, sino de mis hijos, de su familia, de sus fans. Por tu capricho. ¿Para qué? ¿Para empatar? Si es lo único que sabes hacer. ¡Espero estés feliz! Éste es el motivo por el cual se retiran los futbolistas”, complementó.

Finalmente, Cote López sentenció que “ojo, no sólo es el entrenador, finalmente él es pasajero. En el directorio hoy se encargaron de que no juegue, es que hay otro que le gusta figurar sólo a él. Y, nuevamente, gracias Fernando, tú entiendes lo que merece Luis, porque él pasó sus días dedicándose a Palestino y no sólo en la cancha”.

Palestino recibirá a Cobresal este domingo a las 12:00 horas en el último partido de Luis Jiménez como profesional en La Cisterna. Luego, cerrará la primera rueda ante Huachipato en Talcahuano, donde también terminará la carrera de futbolista del Mago.