DT de Unión La Calera no se achica para el debut en Copa Libertadores: "Estamos preparados para competir"

Este miércoles Unión La Calera comienza su aventura en la Copa Libertadores 2021. Los cementeros saltan a la cancha del Municipal Nicolás Chahuán para medirse ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en un partido que promete.

El cuadro calerano quiere repetir el gran momento que demostraron en la temporada pasada y en el arranque del actual Campeonato Nacional. Es por ello que Luca Marcogiuseppe no se achica de cara al encuentro.

El técnico cementero conversó en la previa del duelo ante LDU y aseguró que es un rival a considerar. "Tiene muchísimo prestigio, una historia tremenda en ligas y en copas, con potencialidades importantes, merece mucho respeto", lanzó.

Luca Marcogiuseppe se entusiasma con lo que puedan hacer junto a Unión La Calera. Foto: Agencia Uno

Pero Marcogiuseppe enfatizó de inmediato que no van a participar, sino a ser protagonistas. "Venimos de cuatro partidos y ellos llegan con otro rodaje, pero confiamos en nuestro trabajo y estamos preparados para competir. Intentaremos neutralizarlos, nuestro equipo cuenta con potencial para hacer un partido de igual a igual".

Como si fuera poco, el DT cementero destacó que el plantel está motivado para el desafío. "Una competencia de este tipo inyecta una activación que se percibe en los jugadores y cuerpo técnico. Es un estado de ánimo de desear competir y demostrar el trabajo del equipo que viene obteniendo buenos resultados".

Finalmente dijo no estar preocupado por las bajas que presenta Liga de Quito. "No concibo enfrentar un rival creyendo que no le voy a ganar. Independiente de la condición y del equipo, siempre intento preparar una estrategia para conseguir la victoria. Competimos para obtener triunfos y cada partido es diferente".

