Cobreloa y Puerto Montt amenazan con no jugar la liguilla por problema reglamentario

Un descuido de parte de la dirigecia puede echar por tierra la disputa de la liguilla parea determinar el segundo ascenso de la Primera B a Primera División. Es que según las bases, los equipos no pueden utilizar jugadores que en 2019 jugaron por otro equipo de la categoría.

Según adelanta El Mercurio, el directorio de la ANFP se reunirá en esta jornada para establecer una interpretación del artículo en discusión, que permita que los equipos puedan emplear todo su plantel en la liguilla, que comienza el próximo sábado 11 de enero.

La liguilla de ascenso comienza este sábado con los duelos Ñublense-Puerto Montt y Barnechea-Copiapó. El domingo se juega Melipilla-San Felipe y Cobreloa-Temuco.

El equipo más afectado es Ñublense, con cuatro jugadores en esta condición, seguido por Puerto Montt (3) y Barnechea (2). Cobreloa y Melipilla cuentan con un jugador inhabilitado para esta ocasión, mientras San Felipe, La Serena y Copiapó no tienen inconvenientes.

Cobreloa no podrá utilizar a Juan Pablo Andrade, ex Copiapó. Pero el presidente de los loínos, Walter Aguilera, pidió "formalmente a la ANFP que se cambiara el texto, de lo contrario no se jugará la liguilla, así de simple".

En "la misma posición" está Germán Mayorga, de Puerto Montt. Un entuerto que se destapa a seis días del inicio del minitorneo que dará fin oficialmente a la temporada 2019 y que decretará el segundo y esperado ascenso de la categoría a Primera División.