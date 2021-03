Christiane Endler es portada de revista de moda francesa: "No sé si soy la mejor del mundo"

Los éxitos deportivos de Christiane Endler con PSG y la Selección Chilena se reflejan en cada actuación sobre el terreno de juego pero una de las mejores porteras del mundo experimenta ahora una nueva faceta con su primera sesión de fotografías de moda, al ser portada de la revista francesa L'Officiel.

La publicación será el primer número de la edición chilena de la revista y dio una entrevista al medio de comunicación. "Para mí es muy importante ser una persona íntegra, honesta, un ejemplo para el resto a través de mi trabajo y por el esfuerzo que conlleva el estar donde estoy. Hoy disfruto el día a día y aprovecho cada momento, porque nunca sabes cuándo esto se puede acabar", señaló.

Afirmó que es un orgullo ser considerada parte de la élite en su posición. "Me lo tomo como un reconocimiento a mi trabajo. No solo por los años que llevo practicando este deporte, sino que también por todo lo que he dejado por estar aquí. No sé si soy la mejor del mundo, pero sí sé que he trabajado más que nadie para poder lograrlo".

Fue una conversación un poco alejada del tema deportivo y habló de su día a día en la capital francesa. "Estamos desde hace varios meses con toque de queda a las seis de la tarde, entonces es muy poco lo que se puede salir, y los fines de semana generalmente tengo partido. En ese sentido, la tecnología ha ayudado mucho para acercarnos a nuestras familias y seres queridos, sobre todo en pandemia", añadió.

Endler, además, reafirma su compromiso con la causa feminista. "Todas las luchas son superimportantes, pero me quedo con que 'soy mujer y puedo hacer lo que yo quiera, en todo orden de cosas'. Si quiero ser futbolista, lo puedo hacer. Si quiero ser tenista, también. Y si quiero ir a la luna y formar parte de la Nasa, puedo. Eso es lo que más me mueve".