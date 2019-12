Chapa Fuenzalida y final del campeonato: "En Colo Colo estaban siendo amenazados"

El fútbol chileno tuvo un inesperado final este 2019. Y es que ante la situación política y social que se vive en nuestras calles, los jugadores se opusieron a continuar jugando hasta que no se les aseguraran las condiciones mínimas, lo que llevó a la ANFP a poner fin a campeonato y coronar campeón a Universidad Católica, líder absoluto hasta ese momento.

José Pedro Fuenzalida, capitán del campeón, analizó el término del torneo y señaló que prefería ganar en cancha. "Creo que lo más justo hubiese sido resolverlo deportivamente, aunque las condiciones normales ya no estaban. Y las condiciones del país hacían que no estuviera el continente policial necesario para jugar. Hay cosas mucho más importantes, pero me queda esa sensación de que nos pudimos manejar mejor", lanzó en conversación con La Tercera.

Pero el Chapa fue más allá y lanzó una dura acusación contra la hinchada del cacique, equipo que se opuso desde el día uno a volver a jugar. "En Colo Colo estaban siendo amenazados. Hay un componente en el fútbol que son los barrabravas, que no se han podido controlar. Y ahora nos dimos cuenta de que siguen ahí, que siguen amenazando el fútbol. Ojalá esto dé pie, porque hay que erradicarlos. El fútbol es de los hinchas, es lindo cuando se forman barras, pero no barrabravas".

Finalmente, mostró su preocupación por el impacto que pueda tener la decisión de la ANFP. "Todo este conflicto, que será positivo a largo plazo, tendrá un costo a corto plazo importante y el fútbol es un espectáculo que se maneja con plata. Seguramente nos veremos afectados clubes y jugadores. No se podrán hacer grandes equipos".