El fútbol chileno ha experimentado un cambio en la conducción del arbitraje esta temporada. El arribo de Roberto Tobar a la Comisión de Arbitraje le dio un nuevo aire al referato nacional, debido a que busca implementar un estilo similar al que él tenía en la cancha, donde se deja jugar mucho y no se cobran tantas faltas.

Un asunto que Javier Castrilli, ex presidente de esa comisión arbitral, mira con mucha preocupación por la manera en que está siendo abordado el asunto. En charla con Redgol, comenta que los jugadores no se sienten protegidos por esta nueva manera de llevar adelante los encuentros.

"Si van a continuar por senda, la dirección es opuesta a lo que se está induciendo. Vamos a ver juegos plagados de protestas masivas y de tumultos, porque lo que genera la impunidad es la reproducción de la conducta reprochable", manifiesta de manera tajante el ex árbitro argentino.

Además señala que "cuando no hay límites, obviamente va a imperar la justicia por pie propio. Cuando el jugador sienta que no le cobran la falta, busca hacerse justicia por pie propio. Y eso ineludiblemente termina en violencia y en protesta contra los árbitros".

"¿Sabes lo que ocurre? Que se confunde la ventaja con la continuidad del juego, que son dos cosas distintas. Se confunde porque la regla habla de faltas insignificantes y no groseras, las que no se sancionan y eso es producto de la mala lectura que se tiene del juego".

De hecho indica que "hay árbitros con dificultades para leer el juego. Yo asumí e hice público el informe de la FIFA, que dice que el 50% de los árbitros tienen problemas. Pretender que le den continuidad al juego arma tumultos y faltas masivas, pues el jugador ve que no le cobran 2 o 3 fouls y le sacan amarilla a la primera, protesta por justicia insatisfecha".

¿Y el análisis en medios?

Castrilli también indica que le llama la atención que los medios de comunicación en Chile no hagan una observación profunda del arbitraje nacional.

"No hay interés en Chile de análisis arbitral. Yo estaba con Mariano Closs en Argentina en ESPN, pero me llama la atención que no haya interés en ESPN Chile", aseguró el ex réferi internacional.

Finalmente aclara que "estoy radicado en Chile dando charlas", mientras aguarda la apelación que hizo la ANFP por la demanda que ganó por su despido. "Va bien encaminado, ya ganamos la primera instancia y ahora apelaron, así que debemos esperar lo que se defina", aclaró.