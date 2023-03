Caszely revela que ahora responde a los que lo molestan con el penal: "Me piden disculpas"

Un momento icónico para la historia del deporte en Chile se vivió un 17 de junio de 1982. La Roja cayó 1-0 ante Austria en la fase de grupos del Mundial de España, hace ya casi 41 años, pero todas las miradas se las robó Carlos Caszely, quien falló un penal que podría haber significado igualar el marcador. Y cuatro décadas después nadie olvida la jugada.

El "Chino" recibió una fuerte infracción en el minuto 26 del partido que se jugó en el Estadio Carlos Tartiere en Oviedo, y aunque no era el designado para patear se llenó de valentía y se paró frente al arquero austríaco Friedrich Koncilia. El disparo se fue desviado, y desde ahí al legendario exfutbolista chileno lo paran en todas partes para elogiarlo, pero también para tirarle una que otra broma. Eso sí, él cuenta que ahora le responde a los molestosos, y hasta le piden disculpas.

"Es muy de chileno"

Caszely será el primer gran entrevistado del periodista Francisco Saavedra en su nuevo programa "Te paso a buscar" de Canal 13, y en medio de las grabaciones en un auto se encontró con una persona que lo reconoció y no encontró nada mejor que ponerse chistoso. Carlos, fiel a su estilo, se lo tomó con humor aunque aprovechó de contar que ahora no se queda callado.

Desde otro vehículo se percataron que "el rey del metro cuadrado" estaba junto a Pancho Saavedra grabando, y le gritaron la típica talla que viene soportando hace 40 años. "¡Tírate un penal!", le lanzaron. Así, el histórico exdelantero nacional destacó que hoy, a sus 72 años, se devuelve para encarar a los chistosos y hasta le piden disculpas.

"Eso es muy de chileno. Me encuentro con gente que me dice genio, figura, maestro y, cuando me voy, alguien grita ‘y el penal’”. Y tras eso reveló que ahora toma cartas en el asunto, ya que se devuelve, los encara y le terminan pidiendo disculpas por la broma.

Además de ese detalle, el legendario Carlos Caszely también jugó padel, se subió a un tren y obviamente recordó a su amada esposa María de los Ángeles Guerra, quien hace poco más de un año falleció producto de un cáncer. "Hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca. Hay que aprender a vivir con el dolor", apuntó al respecto.