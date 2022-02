"La mano dura no existe": Cristián Caamaño estalla contra la delincuencia en el fútbol chileno y exige sanciones deportivas para los clubes

El último tiempo para el fútbol chileno ha traído una tremenda definición del campeonato y el descenso en el torneo pasado, una gran final de Supercopa y un buen arranque de la temporada 2022, aunque sigue asistiendo a los estadios un invitado que ya no queremos ver más en las galerías: la violencia.

Rudos espectáculos en las galerías han empañado el balompié criollo últimamente, y entre ellos destaca la invasión de la cancha del estadio El Teniente de Rancagua de hinchas de Universidad de Chile, la destrucción del estadio de Antofagasta de parte de fanáticos de Colo Colo, o el enfrentamiento entre barras de Universidad Católica y los albos en la Supercopa.

Situación que solo ha dejado castigos de prohibición de asistencia de hinchas a la cancha, algo que para Cristián Caamaño no sirve de nada y así lo dejó saber recientemente en Deportes en Agricultura. “La mano dura no existe en el fútbol chileno cuando ocurren este tipo de incidentes", disparó de entrada.

“¿Cuál fue la mano dura para los graves incidentes donde había identificados y estaba claro que una barra protagonizó hechos delictuales derecha y abiertamente, como fue en el Colo Colo-Antofagasta? Un caramelo, dos fechas sin público visitante", siguió.

Tras eso, continuó lanzando que "si esa es mano dura entonces mejor no sancionemos, porque además sabemos muy bien que los clubes cuando van a recibir a Colo Colo venden entradas neutrales, entonces ¿quienes no pueden ir? Los barra brava, pero pueden ir los hinchas”.

Con respecto al castigo que recibió la U tras el escándalo ante Curicó Unido en Rancagua señaló que “le dieron cuatro partidos y ya se han disputado tres, le resta uno, entonces indudablemente son cosas que no aprendemos nunca, creen que alejando a la gente de los estadios no van a volver a ocurrir incidentes, y se siguen reiterando".

"Al final a Colo Colo lo sancionan en Antofagasta en el último partido de la temporada anterior y el primer partido de esta temporada hinchas protagonizan incidentes, ¿cuál es la sanción para los hinchas de Colo Colo en este caso? ¿Más partidos sin ir como visitante?", continuó.

"De verdad, si esas van a ser las sanciones permanentes, no dejar que los hinchas vayan a los estadios, no, yo creo que de una vez por todas tienen que haber sanciones no solo económicas, sino que deportivas, ¿y cuáles son las sanciones deportivas? Resta de puntos", disparó molesto el comunicador.

E inmediatamente después continuó con las preguntas y respuestas: "¿Cuántos de esos hinchas, que están en las cámaras perfectamente identificados, no pueden asistir más a un estadio? Nada. ¿Has visto algún club condenar con fotografía en mano y decir que estos hinchas no entran más a la cancha? Nada. ¿Dónde quedó todo ese registro fotográfico de imágenes en Antofagasta? Nada. ¿Lo de la Supercopa dónde quedó? En ninguna parte, entonces al final todas esas sanciones son un chiste y no porque le ocurra a la U o la Católica, para cualquier equipo son un chiste”.

"Insisto, ¿cuántos hinchas realmente están prohibidos de ingresar a un estadio? ¿Cuántos hinchas de la U de los que ingresaron en Rancagua a amenazar futbolistas tienen prohibición de ingresar a los estadios de aquí en más? Entonces que saca la ANFP también de dar sanciones si son los propios clubes los que les abren las puertas cuando ellos son local a toda esta clase de delincuentes que se apoderaron de los estadios hace mucho tiempo”, complementó.

“Cuando sean sanciones deportivas, ahí recién los clubes van a tomar cartas en el asunto en contra de los hinchas. No dejándolos ingresar, cortando definitivamente los vínculos", concluyó.