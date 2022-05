Jaime García no se marea con los elogios y mira el futuro con cautela: "El fútbol me dirá en qué momento doy el salto"

Ñublense pasa por una gran momento en el Campeonato Nacional, donde marcha en el segundo lugar, a sólo dos puntos del líder Colo Colo, y con sólo dos derrotas en 13 partidos.

Su técnico, Jaime García, se muestra contento por el rendimiento del equipo, pero en el ámbito personal profesional asegura que aún no piensa en dar el salto a un club grande.

"El salto, el fútbol lo da en algún momento. Si me desespero por buscar y me aprovecho del momento que estoy viviendo... yo me tengo que preparar bien", señaló en Cooperativa.

"El fútbol me dirá en qué momento estoy preparado para partir, entonces digo que el técnico siempre está preparado y te lo refleja la carrera que vas haciendo, tratando de ser sólido en tu camino. Eso es un poco, yo soy súper simple, el fútbol me va a dictar el momento en que yo tenga que dar un salto", insistió.

García quiere que los equipos de regiones también crezcan: "Por qué no puedes hacer un club grande de región, por qué no pueden traer jugadores que les cuesta, o me dicen que estoy en un estado de confort, de no tener centrales y convencer a Caroca, Cordero o Cerezo a que jueguen en puestos que no están acostumbrados, no lo hace cualquiera".

Y reconoce que Ñublense está buscando el título esta temporada: "Mentiría si digo que a lo mejor en el mensaje dentro del equipo siempre estoy buscando eso, o no podría dirigir".

"Busco ese objetivo, pero somos realistas; somos un equipo muy corto, mientras mantengamos al equipo fuerte en todo sentido, sin lesiones, podemos competir yo creo que a buen nivel; siempre respetando a los equipos que tienen para todo un año, creo que si mantenemos el equilibrio, en esta zona, podemos dar una dura pelea", añadió.

Sobre su estilo, afirmó: "No me olvido de la esencia del fútbol, que es lo más importante, y queremos parecernos a -algo- y no funciona... en ese sentido, creo que me ha gustado y perdurado que se habla solamente de los grandes; estoy súper cómodo trabajando así, pero quiero madurar, seguir madurando, y creo que voy de buena forma".

Finalmente, respecto de su relación con el plantel, indicó: "Creo que al yo poder compartir con estos muchachos, trato de tenerles un poco más de paciencia de lo normal y lo común (...) hay que profundizar a veces porque los carcteres de los jugadores son difíciles. A mí me gusta dar oportunidades reiterativas, la vida es así, para que el jugador cuando lo necesites te va a responder".