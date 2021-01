Ángelo Hermosilla al congelador: ANFP designa a los árbitros para la Fecha 27 del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional entra en su recta final este 2021 y la primera fecha se vivirá con todo. Desde este sábado, el fútbol chileno vuelve a la acción para ver la definición por el título y la lucha en la zona de descenso.

La situación no está lejos de la polémica luego del árbitraje y los coletazos que dejó Ángelo Hermosilla tras el duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica. Las críticas se levantaron desde todos los sectores, por lo que la ANFP tomó una radical decisión.

El ente rector del fútbol chileno publicó la lista de jueces designados para la Fecha 27 sin el hombre que está en el ojo de la tormeta. Una medida para intentar calmar los ánimos luego de una jornada que muchos están lejos de olvidar.

Ángelo Hermosilla sale del Campeonato Nacional tras su actuación en el duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica. Foto: Agencia Uno

Entre los partidos clave de esta fecha está el que enfrentará a O'Higgins con Deportes La Serena, el que estará a cargo de Francisco Gilabert. Por su parte, Colo Colo tendrá su primera final del 2021 ante Deportes Antofagasta, donde Cristian Garay impartirá justicia.

Otro de los encuentros destacados será el que mida a Universidad de Chile ante Universidad de Concepción, un partido vital en la tabla acumulada y que estará bajo el arbitraje de Juan Lara. Finalmente Universidad Católica recibirá a Huachipato con el juez Christian Rojas.

Revisa la lista de árbitros para la Fecha 27 del Campeonato Nacional



SÁBADO 2 DE ENERO



O'Higgins vs. Deportes La Serena

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas

Cuarta Árbitra: María Belén Carvajal

VAR: Juan Lara

AVAR: Benjamín Saravia



Everton vs. Deportes Iquique

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Barrales

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Omar Oporto

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Julio Díaz



Unión La Calera vs. Santiago Wanderers

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Árbitro Asistente 1: Juan Serrano

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Mathías Riquelme

VAR: Piero Maza

AVAR: Loreto Toloza

Árbitro: Cristian GarayÁrbitro Asistente 1: Claudio RíosÁrbitro Asistente 2: Fabián AedoCuarto Árbitro: Miguel AraosVAR: Gustavo AhumadaAVAR: Gabriel UretaÁrbitro: Juan LaraÁrbitro Asistente 1: Miguel RochaÁrbitra Asistente 2: Loreto TolozaCuarto Árbitro: Víctor AbarzúaVAR: Rodrigo CarvajalAVAR: Leslie Vásquez

Árbitro: Fernando VéjarÁrbitro Asistente 1: Víctor PasmiñoÁrbitra Asistente 2: Cindy NahuelcoyCuarto Árbitro: Matías QuilaVAR: Piero MazaAVAR: Patricio BlancaÁrbitro: Christian RojasÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete RoaÁrbitro Asistente 2: Manuel MarínCuarto Árbitro: Diego Flores SeguelVAR: César DeischlerAVAR: Julio DíazÁrbitro: José CaberoÁrbitro Asistente 1: Christian SchiemannÁrbitro Asistente 2: Mario LagosCuarto Árbitro: Benjamín SaraviaVAR: Héctor JonaAVAR: Cristian Droguett