Alfredo Arias "usó" el Superclásico de 2013 para motivar a Carlos Muñoz contra Johnny Herrera: "Le hizo tres goles"

El 2 de abril de 2016 será recordado como uno de los mejores partidos que se han visto en el remodelado Elías Figueroa Brander en la ciudad de Valparaíso. Santiago Wanderers se impuso por 5-4 a Universidad de Chile.

Esa tarde fue de Carlos Muñoz, quien se llevó la pelota para su casa con un hattrick a Johnny Herrera. Lo llamativo es que el delantero venía de una importante sequía goleadora.

Así lo detalló Alfredo Arias (entrenador del conjunto Caturro en ese entonces) en Zona Verde, donde contó detalles sabrosos de la noche anterior al mencionado partido en Valparaíso.

"Carlitos Muñoz es un jugador extraordinario y tuvo una entrega impresionante. Vamos a jugar contra la U y venía sin hacer goles, jugando bien, pero sin hacer goles", comenzó el charrúa.

Carlos Muñoz y uno de sus tres goles en esa tarde en Valparaíso

Además agregó que, "yo estaba hablando contigo (periodista) la hora anterior y te comenté eso y tu me dijiste ‘Carlitos Muñoz le hizo goles al arquero que estará mañana (Johnny Herrera) en su debut en Wanderers y le hizo goles cuando jugó en Colo Colo’ y yo te dije ‘¿En serio? ¿Me puedes mandar esos goles?'".

Para finalizar, Alfredo Arias ahonda más en esta curiosa situación. "Estábamos concentrados, me los mandaste y le mandé un mensaje a Carlitos. Como dije en un principio, los goles estaban en él, pero aveces uno necesita una ayuda. Le mandé este mensaje ‘Carlitos, ¿usted es el que se ve en estos videos?’ y me dice ‘sí, es verdad profe, soy yo’ y yo le digo ‘el arquero del frente es el mismo, mañana recuerde eso’. Hizo tres goles Carlitos y cada vez que hacía uno me saludaba a la banca", sentenció con una sonrisa de oreja a oreja.