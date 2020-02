Partidazo: la Champions regresa con el esperado cruce entre Atlético Madrid y Liverpool

Los fanáticos del fútbol están de fiesta, porque vuelve la UEFA Champions League, con los partidos de ida de los octavos de final, donde uno de los cruces que más llama la atención es el del Atlético Madrid con Liverpool.

El actual campeón del certamen se mide ante el duro elenco de Diego Simeone, donde la serie arrancará en la capital española.

Sobre el duelo de este martes el DT de los Reds, Jürgen Klopp, dijo que "jugar con el Atlético es una de las cosas más complicadas en la vida de un futbolista”.

Mientras que el Cholo aseguró que "es un partido en dos tiempos. Y no tengo ninguna duda de que a doble partido hay 50 por ciento de posibilidades para todos, no hay diferencias, no hay posibilidades máximas... Es un partido. Y en un partido todo es posible".

Pero no será el único duelo del día, porque en Alemania también se vivirá un partidazo, con el lance entre Borussia Dortmund y PSG.

Los partidos arrancan a las 17:00 horas y los podrás seguir por RedGol.