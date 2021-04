Jürgen Klopp y la revancha ante el Real Madrid: "No tendremos al público apoyándonos, pero lo intentaremos y creemos que es posible"

Liverpool tiene una tarea casi imposible: revertir el 1-3 que le propinó el Real Madrid en el Alfredo Di Stefano, llave de cuartos de final de la Champions League que se puso cuesta arriba para los Reds.

El entrenador del cuadro inglés, Jürgen Klopp aseguró en conferencia de prensa previo al encuentro, que lamenta profundamente que el encuentro se juegue sin su fiel público, un verdadero jugador número 12 para ellos.

“La situación es clara. Por eso esta competición resulta tan interesante y excitante. Ya veremos si lo conseguimos o no al final, y no tendremos al público apoyándonos, pero lo intentaremos y creemos que es posible", aseguró el DT.

Respecto a qué debe hacer el Liverpool para pasar la llave, Klopp asegura que "tenemos que estar concentrados, no encajar goles y por supuesto que también tendremos que defender. No creo que nadie piense que el Madrid no va a tener ninguna oportunidad. Tenemos que estar bien en ese sentido y luego crear nosotros. Un 1-0 no nos vale y un 2-1 tampoco. Tenemos que estar a un gran nivel para tener opciones, pero es posible”

El germano también tuvo palabras para el clásico que el Madrid le ganó al Barcelona, lo que los hace más fuertes de cara al partido con los Reds.

“El fútbol es fútbol y entiendo que se hable del resultado, pero para mí es todavía más importante el rendimiento. El Madrid estuvo a un gran nivel ante el Barça, pero aunque sabemos que no será fácil, tendremos nuestras oportunidades. El Madrid tiene mucha experiencia en este tipo de partidos, y ahora llegan los encuentros en los que se decide todo. Sin duda que están en un buen momento”, cerró.