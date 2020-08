Gattuso: "¿Parar a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando a la PlayStation"

Con la Serie A ya finalizada, el Napoli pondrá toda su atención en la Champions League. El elenco italiano deberá jugar la revancha de los octavos de final ante el Barcelona en el Camp Nou, tras igualar 1-1 en la ida.

El entrenador de los napolitanos, Gennaro Gattuso, atendió a los medios en la conferencia de prensa y se refirió a su plan para frenar al jugador más desiquilibrante del equipo culé: Lionel Messi.

"¿Para a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando a la Playstation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta de Milán, cuando pesaba 15-20 kilos menos", señaló Rino.

Por otro lado, Gattuso habló sobre Lorenzo Insigne, quien se fue lesionado y entre lágrimas en el minuto 82' del partido ante la Lazio, y su presencia en el vital encuentro ante el Barça está en duda.

"Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizás no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia", reconoció.