Presidente del Barcelona se lanza contra Arthur: "Lo que ha hecho es una falta de respeto para sus compañeros"

Tras lograr su traspaso a la Juventus, Arthur acordó con el Barcelona participar en todos los torneos que le restaban. Con La Liga ya finalizada, el club se juega su último campeonato en la Champions League, torneo para el que querían contar con el brasileño, pero ante su desaparición tras las vacaciones, quedó totalmente descartado.

De hecho, el conjunto blaugrana piensa abrir un expediente sobre lo hecho por el volante, que decidió quedarse en Brasil descansando. Esto ha generado la rabia de toda la directiva, algo que dejó en evidencia su presidente, Josep Maria Bartomeu.

En conversación con Diario Sport, el mandatario culé disparó con todo contra el jugador. "Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible".

El que saca cuentas alegres con la partida de Arthur es Arturo Vidal, quien se perfila como el titular indiscutido del mediocampo de Barcelona. Foto: Getty Images

Para Bartomeu, no se entiende la actitud del brasileño ante algo que tenían conversado. "Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar".

"Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, ‘no voy a volver, me quedo en Brasil’. Es su decisión. Nadie le ha dado permiso", sentenció.