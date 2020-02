Andrew Robertson se disculpa con Lionel Messi por pegarle "paipazo" en semifinal de Champions League

La tremenda remontada del Liverpool ante el Barcelona en la semifinal de Champions League del año pasado sigue dando que hablar. Durante el partido, Andrew Robertson protagonizó un tenso momento tras pegarle un tremendo paipazo a Lionel Messi mientras estaba en el suelo.

El defensor de los reds revivió lo ocurrido y se mostró arrependito por todo. "Recuerdo ese momento con vergüenza, no me gusta verlo. No tengo más que respeto por Messi y por el Barcelona, pero ese día teníamos que pasar como fuera y si aquel gesto iba a servir para descentrar al mejor del mundo...".

Tras el golpe, la Pulga lo encaró con fuerza, pero todo quedó en nada. Para Robertson es un hecho que quiere olvidar pronto. "Lo lamento, ese no soy yo como persona. No es mi personalidad y tal vez me pasé de la raya", insistió.

Más allá de lo ocurrido, ahora ambos jugadores preparan los partidos por el mismo torneo. Mientras Barcelona visita mañana al Napoli, Liverpool tendrá una dura llave de vuelta ante Atlético de Madrid en Anfield el próximo 11 de marzo.