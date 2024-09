Con polémica terminó el partido entre Cobreloa y Ñublense. El elenco de Chillán tuvo que batallar con un hombre menos en cancha por la expulsión de Jovanny Campusano. Pero sobre el final Pato Rubio sacó un gol de otro partido y puso el 1-0 definitivo.

Sin embargo, el festejo de la visita desató la molestia en la parcialidad lona que solo acumula dolores de cabeza esta temporada. A tal punto que un hincha lanzó una botella contra Mario Salas. El proyectil impactó sobre el entrenador y provocó su caída al borde del campo de juego.

Por lo mismo el Comandante exigió importante sanciones contra el sujeto para que esto no se vuelva a repetir. “Hay que tomar medidas que corresponde. No pueden pasar desapercibidos estos hechos”, lanzó fuerte y claro post partido.

“Una persona me lanzó un Gatorade en forma muy agresiva. Me golpeó la mano (…) Quizás si esa botella hubiese pegado un poquito más adentro, me hubiese pegado más de lleno en la cara o en la sien a lo mejor estaría en otro lugar o en otro lado”, complemento molesto por lo ocurrido.

Tras ello, su pareja Nataly Camus entregó una nueva actualización sobre el estado de salud de Salas. “Mario esta bien gracias a Dios no le llegó más fuerte el botellazo. Esperemos que sanciones esa terrible actitud del hincha de Cobreloa”, expresó en su Instagram.

Las sanciones contra Cobreloa

Cabe consignar que la agresión del hincha no fue el único incidente que se registró en el Estadio Zorros del Desierto ya que también hubo enfrentamiento con los jugadores por la mala campaña que los tiene al borde del descenso.

Cobreloa todavía tiene dos partidos de local, ante Copiapó y Universidad Católica. Pero por estos hechos, podría sufrir sanciones que varían desde la disminución de aforo hasta a jugar sin público en la recta final de la temporada.