Juan Cristóbal Guarello está seguro de que los partidos de escritorio tendrán un capítulo más en la lucha por zafar del descenso, que tiene a Huachipato prácticamente salvado. De todas formas, el cuadro acerero tiene como perseguidor a Cobreloa.

Con el empate 2-2 frente a Universidad Católica, el cuadro loíno quedó prácticamente condenado a volver a la Primera B del fútbol chileno. El cuadro naranja necesita una goleada apoteósica frente a O’Higgins para soñar con quedarse en la élite.

Aunque también pueden recurrir a la secretaría. Así lo anticipó Guarello. “Redactan un reglamento y no se dan cuenta de las consecuencias que puede tener. Terminan mezclando lo que está fuera de la cancha con lo que está dentro. Y eso desnaturaliza la actividad”, introdujo el periodista en el análisis que hizo en su programa La Hora de King Kong.

Cobreloa quedó al borde de regresar a la Primera B. (Pedro Tapia/Photosport).

“Eso ha pasado demasiado y se transforma en un vicio del fútbol chileno. Tanto así que Cobreloa está buscando si aparece un espionaje en Huachipato y por ahí meter una denuncia, aunque no esté en las bases. En fin”, soltó el comunicador, quien también es rostro de Canal 13 y voz de radio Agricultura.

Aprovechó la instancia para dejarle un recado al DT de los albos. “Así es que don Almirón tiene que hacer una autocrítica si es que llega a comprobarse esto. Tienen razón: en la cancha no hubo nada anti reglamentario. Pero en Chile se ha vuelto tan restrictivo el reglamento para lo que no ocurre dentro de la cancha que pasa esto”, lanzó Guarello.

Guarello sostiene que Cobreloa aguarda para hacer una denuncia contra Huachipato

Guarello sabe que la pelea por evitar el descenso tiene metido a Huachipato, último campeón en la élite del fútbol chileno. Aunque la calamitosa diferencia de gol que tiene Cobreloa hace pensar que sólo una debacle puede hacer que los Acereros acompañen a Deportes Copiapó en la categoría de plata.

El periodista dio ejemplos claros. “No pagan los impuestos, descendido o resta de puntos. Le pagaste más plata a unos hueones el año pasado, el año pasado, descendido y quita de puntos. Te atrasaste con los pagos, te atrasaste, no es que no hayas pagado, resta de puntos. Un ex jugador, (Matías) Cahais. casi hace descender a Curicó Unido”, repasó el comunicador, siempre fiel a su estilo más coloquial en el show que transmite por YouTube.

Juan Cristóbal Guarello dio otro anticipo de resolución en el escritorio. (Captura La Hora de King Kong).

“Estos reglamentos están pensados para que le caiga a La Calera, Curicó y pum, topón pa adentro. Un día en el cruce de caminos, Milad se encontró con todos estos reglamentos restrictivos y un campeonato que ha sido de lo más entretenido se definirá en un escritorio, para bien o para mal”, apuntó Juan Cristóbal Guarello.

Y dejó una comparación sobre quienes deben tomar la determinación con el caso que tiene en vilo a Colo Colo y la definición por el título en la máxima categoría chilena. “El Tribunal de Disciplina quiere hacer como los jueces de la ETA (Euskadi Ta Askatasuna): encapuchados y que nadie conozca su nombre para que no haya represalias”, sentenció Guarello.