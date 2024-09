Chilean Premiar League: La Calera vs Colo Colo cambia de estadio porque se robaron las cámaras de seguridad

Nuestra querida Chilean Premiar League está cerca de regalarnos un insólito momento que sin lugar a duda le sigue pegando en suelo al producto. ¿Los involucrados? Pues Unión La Calera y Colo Colo, elencos que se verán las cara a inicios de octubre por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024.

El duelo, a jugarse el miércoles 2 de octubre por la participación de los albos en la Copa Libertadores, está muy cerca de ser removido del Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por un insólito motivo.

Según información entregada en ADN Radio, el duelo entre albos y cementeros deberá cambiar de recinto por el robo de las cámaras de seguridad del estadio hace algunos días. “Esto ha complicado su operatividad y generado numerosos inconvenientes para los encargados del estadio”, aseguró el mencionado medio.

Como consecuencia de esto, son dos los partidos del torneo que no podrán disputarse en el Nicolás Chahuán, siendo estos La Calera vs Colo Colo y el Limache vs Deportes Antofagasta por la Primera B.

Con este panorama son dos los recintos que se van perfilando para que La Calera pueda hacer de local ante el Cacique, siendo el Estadio Sausalito de Viña del Mar o al Elías Figueroa de Valparaíso. Se espera que dentro de los próximos días haya una oficialización al respecto.

El Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar no podrá recibir la visita de Colo Colo a Unión La Calera. | Foto: Guillermo Salazar.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante River Plate por la Copa Libertadores el martes 17 de septiembre a las 21:30 (horas de Chile) en el Estadio Monumental David Arellano.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.