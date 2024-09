Daniel Morón le confesó al Rambo Ramírez no sentirse preparado para asumir su cargo como gerente deportivo en Colo Colo.

Daniel Morón a corazón abierto por su cargo en Colo Colo: "No me preparé para ser gerente deportivo"

Daniel Morón estuvo en el programa El Legado de Marcelo Ramírez, en el que el Rambo logra conversar de manera íntima con los entrevistados y muestra su lado más humano.

Esta vez el invitado fue el Loro, quien manifestó que trabajar como gerente deportivo de Colo Colo es un desafío mayúsculo debido a que no tuvo la preparación adecuada para tan importante cargo.

“Yo no me preparé para esto, ha sido duro. Lo mío es la experiencia de haber vivido fútbol, pero no tuve una preparación de gestión deportiva”, manifestó el arquero campeón de la Copa Libertadores de 1991, aclarando que esa preparación “es muy importante”.

De hecho relató que varias veces ha tenido ganas de mandar todo a la punta del cerro. “Al principio lo pasé mal, el primer año fue durísimo, mucho estrés. El segundo año estuve a punto de dejar todo, y hasta principios de este año, que colapsé en la pretemporada”, manifestó Morón.

Morón en la despedida de Jaime Valdés

Morón se toma vacaciones en Colo Colo

Llamó la atención que en pleno mercado de pases, Daniel Morón saliera de vacaciones al sur de Chile. Un asunto que el Loro explicó por un tema de salud mental.

“Después del cuarto día que estábamos en Uruguay, sentí que estaba mal y dije necesito descanso. Hablé con el presidente y me vine (a Chile)”, manifestó el gerente de Colo Colo.

Ya en Santiago, no se tomó a la ligera el asunto. “Me hice unos análisis, me sometí a temas psiquiátricos y me aconsejaron tomarme unos días de vacaciones”, explicó.

Ese momento fue clave para cargar pilas y retomar su cargo. “Fui al sur de Chile, la pasé bien, vine recuperado, y de ahí en adelante me he sentido mucho mejor”, explicó sobre la experiencia vivida este año.