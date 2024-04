Argentinos basurean a Huachipato: "No puedes perder contra un equipo chico”

El triunfo de Huachipato se transformó en uno de los principales batacazos de la Copa Conmebol Libertadores. El cuadro acerero superó de principio a fin a un Gremio plagado de estrellas y que no pudo superar la defensa del elenco nacional.

Con goles de Felipe Loyola y Gonzalo Montes, el equipo de la octava región sumó tres puntos vitales en el Area do Gremio y ahora lidera el grupo C. Zona que comparte con Estudiantes de La Plata y que superó de local a The Strongest.

Huachipato se metió en la historia ya que es el tercer equipo chileno que gana en Brasil por más de un gol de diferencia. Lo sorprendió al otro lado de la Cordillera y analizaron a su forma la hazaña de Javier Sanguinetti.

En la “Noche de TyC Sports”, Rodolfo Cingolani tomó la palabra y fue sincero sobre la caída de Gremio: “No puedes perder con Huachipato. Es un equipo chico en Chile, ni cerca de Colo Colo o la U de Chile”.

Pero no se quedó ahí y recalcó que lo del elenco acerero fue sorpresa total porque “no se armaron para este tipo de torneos”. Incluso lamentaron el resultado porque no fue conveniente para el Pincha. “Ahora este resultado complica a Estudiantes ya que queda ambos son líderes pero por diferencia de goles son primeros”, sentenció.

¿Cuándo juega Huachipato?

Ahora el elenco acerero vuelve a disputar el campeonato nacional este domingo 14 de abril ante O’Higgins. Huachipato será visitante en el estadio El Teniente de Rancagua.

Luego el 17/4 nuevamente será forastero y se pondrá al día contra Palestino en el estadio La Cisterna.