Pronósticos Deportes Limache vs Colo Colo: la novela de Popín Castro y la racha negativa que tiene el Cacique

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Deportes Limache vs Colo Colo en la fecha 1 del Campeonato Nacional.

Este sábado 31 de enero, a las 12:00 horas, el Estadio Elías Figueroa Brander será el escenario del debut de Deportes Limache y Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026. Con el arbitraje de Cristián Garay Reyes, el Cacique buscará iniciar su campaña con el pie derecho y terminar con la racha negativa frente al cuadro tomatero. Y es que el Tomate Mecánico llega con un historial favorable: se mantiene invicto ante los Albos con dos empates y dos victorias.

El atractivo del encuentro se centra en Popín Castro: el emblema limachino fue sondeado por el cuadro dirigido por Fernando Ortiz durante el mercado de fichajes, pero tras una larga novela, su traspaso no se concretó.

En la antesala del encuentro, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Colo Colo

Doble oportunidad: Deportes Limache o Empate 1.90 Total de goles: Menos de 2.5 2.15 Anota en cualquier momento: Daniel Castro 2.87

Invicto y localía: las claves de Limache ante Colo Colo

Deportes Limache se mantiene invicto ante Colo Colo, con dos victorias y dos empates en la temporada 2025, entre liga y copa.

El Tomate Mecánico cerró el Campeonato Nacional ganando sus últimos tres juegos como local, mientras que el Cacique apenas ganó dos de sus anteriores 11 partidos como visitante.

Doble oportunidad: Deportes Limache o Empate – 1.90 en bet365

Pocos goles entre localías y visitas

En las últimas cinco localías de los Cerveceros, hubo menos de tres goles. También se registraron dos tantos o menos en cinco de los siete juegos más recientes de los Albos como visitantes.

Total de goles: Menos de 2.5 – 2.15 en bet365

¿El fin de la novela de Popín Castro? Las estadísticas en Limache

Daniel Castro es la gran figura de Deportes Limache. Marcó 12 goles en 25 apariciones en la Liga de Primera 2025 y anotó cinco tantos en 11 partidos de Copa Chile, siendo clave para alcanzar la final. Además, le convirtió a Colo Colo en tres de los cuatro enfrentamientos disputados durante la temporada.

Tras la extensa novela en torno a su posible traspaso al elenco albo, el delantero ya dejó una buena impresión en la actual campaña con la camiseta del Tomate Mecánico: marcó un gol en la derrota ante Coquimbo Unido por la semifinal de la Supercopa de Chile.

Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 2.87 en bet365

Tener todo listo antes del pitazo inicial marca la diferencia: el bet365 registro es el primer paso para acceder a los mercados disponibles en el estreno del Campeonato Nacional. El proceso es simple y permite conocer de antemano las promociones activas para nuevos usuarios.

Cuotas en Deportes Limache vs Colo Colo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Deportes Limache vs Colo Colo: últimos partidos