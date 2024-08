La funcionalidad clave en bet365 es el poder crear apuesta en bet365. También conocido como Betbuilder en otras casas de apuestas, es una herramienta que te permite realizar apuestas a tu medida. Si no sabes cómo hacerlo, te contamos cómo crear apuesta bet365 paso a paso. Desde el proceso inicial de registro hasta el paso final, conoce cómo es el proceso de crear apuesta bet365.

Qué es la herramienta para crear apuesta bet365

La herramienta crear apuesta en bet365 es una de las funciones más destacadas de bet365. Permite realizar apuestas de una forma personalizada y única para cada usuario según sus gustos y preferencias. También conocida como betbuilder en otras casas de apuestas, la función bet365 crear apuesta permite hacer apuestas combinadas con selecciones de un mismo evento. Esto significa que puedes realizar apuestas para dos o más escenarios específicos que pueden darse en un mismo partido.

Por ejemplo, tomemos el caso del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. La función crear apuesta en bet365 te permitiría expandir tus horizontes más allá de las cuotas más conocidas. Si bien uno puede escoger apuestas para determinar el ganador o el total de goles, la función de bet365 crear apuesta lo lleva un poco más allá. Puedes escoger diferentes variables en un mismo boleto de apuesta. Por ejemplo:

Gana Colo Colo

Menos de 2.5 goles

Más de 9.5 saques de esquina en total

Cada una de esas selecciones tendría una cuota en específico. Sin embargo, la función de crear apuesta en bet365 te permite combinar las tres selecciones en una sola jugada. En vez de realizar tres apuestas diferentes, bet365 crear apuesta te deja jugar una misma apuesta con las tres selecciones. Así, los tres factores se multiplican para dar un factor único. bet365 crear apuesta te permite multiplicar el factor de ganancia potencial en una misma jugada.

Cómo crear apuesta en bet365

Ya sabes qué es la función cómo crear apuesta bet365. Sin embargo, ahora te explicaremos el paso a paso de cómo crear apuesta en bet365. Es una función que le añade versatilidad a uno de los operadores de apuestas deportivas más importantes del orbe. Si estás familiarizado con las apuestas combinadas, comprenderás que realizar apuestas con la función crear apuesta bet365 es simple e intuitivo.

Guía paso a paso para usar la función crear apuesta en bet365

Inicia sesión en tu cuenta de bet365 con tu usuario y contraseña.

con tu usuario y contraseña. Busca el evento de tu interés en el apartado de apuestas deportivas.

Haz clic sobre el evento para desplegar todos los mercados disponibles.

Una vez encuentres el partido en el que quieres apostar, haz clic en Crear Apuesta (zona superior central)

La pestaña Crear Apuesta desplegará los mercados del evento que se pueden combinar.

Ve eligiendo las cuotas que quieres combinar. Estas cuotas varían dependiendo del evento y deporte que escojas.

Por ejemplo, nos basamos en un partido de la Primera División de Chile: Colo Colo vs Coquimbo Unido.

Seleccionamos “Gana Colo Colo”, “Más de 2.5 goles totales” y “Ambos equipos anotan”

En este caso, combinas 3 pronósticos para una cuota combinada especial.

Se activan el múltiplo de las tres cuotas que has seleccionado. Coloca la apuesta y espera los resultados.

Para que una apuesta determinada con la función bet365 crear apuesta sea considerada como ganadora, se deben acertar la totalidad de los mercados escogidos. Si uno de ellos no se cumple, la apuesta se pierde.

Además, es válido destacar que la opción crear apuesta en bet365 no está limitada a sólo un deporte. Por ejemplo, puedes combinar selecciones de fútbol, tenis y la NBA en una misma apuesta. Los riesgos y los límites están en el usuario, pero siempre debes recordar jugar responsablemente.



Cómo cerrar la apuesta en bet365

Los mejores operadores de apuestas deportivas suelen incluir la opción de cerrar apuesta, también conocida como cashout, entre sus posibilidades. No sólo bet365 cuenta con esa opción de forma permanente, sino que también cuenta con cierre de apuestas programado y automáticos. Esto le da aún más control al usuario sobre qué hacer con sus apuestas deportivas.

La opción de cerrar apuesta también está disponible cuando uno escoge crear una apuesta en bet365 utilizando la opción crear apuesta en bet365. De hecho, se puede cerrar la apuesta al momento de realizarla en caso de que se haya seleccionado un mercado erróneo. Sin embargo, la opción “cerrar apuesta” puede no estar disponible si se trata de eventos en vivo. En ese caso, se debe consultar en el apartado de “Mis Apuestas” para comprobar la factibilidad de cerrar la apuesta.

¿Qué mercados puedo elegir para crear una apuesta en bet365?

La función bet365 crear apuesta está disponible en varios mercados diferentes. Si bien los deportes más populares en los que se utiliza son el fútbol, el baloncesto y el tenis, también se puede encontrar en otras disciplinas. Así, fanáticos del béisbol, el hockey sobre hielo, el fútbol americano o el balonmano podrán disfrutarla también. La opción bet365 crear apuesta cada vez está disponible en más y más deportes.

Captura de pantalla bet365 en agosto 2024

Dentro de las apuestas deportivas que se pueden realizar utilizando la función bet365 crear apuesta, podemos encontrar varios mercados. Si nos centramos en un partido de fútbol, algunas de las opciones disponibles pueden ser las siguientes:

Mercado de goleador

Resultado final

Ambos equipos anotarán

Doble oportunidad

Total de goles

Córners

Descanso/Resultado final

Marcador exacto

Mitad con más de goles

Equipo (apuestas especiales)

Margen de victoria

Goles (impar/par)

* La lista no es exclusiva ni tampoco definitiva. Pueden haber más opciones de apuesta dependiendo del partido y la liga según el mercado en particular.

¿Puedo hacer apuestas múltiples con la función de crear una apuesta en bet365?

Sí, se pueden realizar apuestas múltiples con la función bet365 crear apuesta. Estas apuestas pueden ser en diferentes deportes, dándole al usuario mayor control y versatilidad sobre las apuestas a realizar. Por ejemplo, se puede crear una apuesta en bet365 que contenga un resultado de fútbol, un total de sets en tenis y un “over” de puntos en la NBA, por poner un ejemplo.

Preguntas frecuentes sobre Crear apuesta bet365

A continuación te presentamos algunas de las preguntas frecuentes que pueden surgir sobre la función crear apuesta en bet365.

¿En qué deportes está disponible la herramienta crear una apuesta bet365?

Según el portal de bet365, la herramienta crear apuesta bet365 se puede utilizar, ya sea en PC o desde bet365 app, en las siguientes disciplinas deportivas:

Fútbol

Tenis

Baloncesto

Fútbol americano

Béisbol

Rugby Union

Rugby League

Hockey sobre hielo

Fútbol australiano

Boxeo

MMA

Críquet de ‘overs’ limitados

Fórmula 1 (excluye apuestas en vivo)

Balonmano (excluye apuestas en vivo)

¿Existe un límite de mercados a utilizar en la función de crear una apuesta en bet365?

Sí, se pueden incluir un máximo de 12 opciones por evento en la función crear apuesta bet365. En lo que respecta a mercados como de jugador, se pueden incluir un total de seis jugadores por equipo.

¿Qué pasa si un jugador incluido en el pronóstico no participa del juego?

En este caso particular, se aplican las mismas políticas que en las apuestas normales. Es decir, si un jugador por el que has apostado no participa del juego, se anulará la apuesta.

¿A qué se refieren las apuestas over/under?

Esta selección hace referencia al conteo de situaciones dentro de un partido. Por ejemplo, en un encuentro de tenis, puedes establecer cuantos sets puedes jugarse. O en un partido de fútbol, si habrá más o menos goles que una cantidad previamente establecida (más/menos de 2.5, 3.5, etc).