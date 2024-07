El operador no cobra comisiones por los depósitos, sin embargo, dependiendo del modo en el que elijas como retirar dinero de Betano puede existir un cargo adicional con determinados bancos particulares, en cambio, los retiros a través de monederos virtuales son gratis.

El cash out es una herramienta relacionada a como retirar dinero de Betano, se trata de una opción que en ocasiones puede estar disponible, pero dependerá del operador, puesto que, en momentos decisivos, el botón no se encontrará habilitado. Una vez que el sitio apruebe el cash out, podrás disponer de tu dinero de manera inmediata en tu cuenta de juegos.