El ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena Claudio Borghi reconoce que le gustaría ver a la selección chilena con su clásico sistema de tres defensores, cinco volantes y dos delanteros. Y que Arturo Vidal pueda cumplir la función que articuló en el Cacique en sus inicios en el profesionalismo.

La selección chilena tiene un desafío clave este jueves, cuando reciba a Venezuela en San Carlos de Apoquindo por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. La Roja debe ganar para mantener su opción de boleto mundialista.

Por esta razón, los expertos apuestan a una formación titular ultraofensiva, donde el equipo nacional agregue nuevos caminos al gol y consiga hacer valer la condición de anfitrión ante un rival que prioriza el repliegue y el juego vertical.

Con esos antecedentes y en diálogo con Redgol, Claudio Borghi plantea un once con un detalle particular. El ex entrenador de Colo Colo y de la selección chilena quiere ver a Arturo Vidal en una función similar a la que cumplió en sus inicios bajo el mando del Bichi.

"Yo optaría por tres jugadores en el fondo y dos en el medio, que deberían ser Erick Pulgar y Tomás Alarcón. Se necesitará marcar y si no lo haces, no podrás liberar a Mauricio Isla o al que vaya por la izquierda, que yo no lo tengo por izquierda, pero lo tengo libre, que sea justamente Arturo Vidal", plantea Borghi en diálogo con Redgol.

Arturo Vidal es el goleador de la selección chilena en las Eliminatorias para Qatar 2022

Vidal tuvo sus primeras oportunidades en Colo Colo como stopper por los dos perfiles y lateral volante por la izquierda, instancia que incluso ocupó en las recordadas finales ante Universidad de Chile en 2006. Un año más tarde, el King se fue a Bayer Leverkusen.

En ese sentido, la intención del Bichi es que Vidal pueda patrullar la banda izquierda, pero luego dedicarse específicamente en tareas ofensivas, con el objetivo de equilibrar el flujo del ataque chileno por las dos bandas.

Claudio Borghi fue responsable del salto de Arturo Vidal al profesionalismo en Colo Colo

La preocupación de Claudio Borghi con Chile



Aunque Martín Lasarte dijo que no habrían grandes cambios respecto a la formación de Chile que derrotó a Paraguay, Claudio Borghi cree que es necesario. "Hay que ver si no hace cambios, porque hay una pequeña diferencia (con los partidos anteriores)", explica.

"Como Chile necesita atacar y no ha atacado tanto por la izquierda como por la derecha; los entrenadores rivales también ven los partidos. Y saben que si se corta el circuito de Mauricio Isla, Chile no es que tenga problemas, pero sí tiene menos ataque", sentencia.

ENCUESTA ¿Te gusta la idea de Borghi para ubicar a Vidal? ¿Te gusta la idea de Borghi para ubicar a Vidal? Sí No YA VOTARON 55 PERSONAS

Si la Roja consigue una victoria ante la escuadra vinotinto y tropiezan Uruguay con Brasil, Ecuador con Colombia, Paraguay con Bolivia y Perú ante Argentina; podrá quedarse con la sexta posición a sólo tres puntos de la zona de boletos al Mundial.

Recuerda que podrás ver todos lso partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fijo o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.