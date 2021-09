"En el segundo tiempo mostramos un rendimiento distinto. Lo que nos deja sensaciones positivas". Esta fue la declaración de Esteban Valencia una vez que la Universidad de Chile perdió por 2-1 ante Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional. Una frase que no fue para nada bien recibida para el periodista de radio Agricultura, Cristián Caamaño.

"No puede. De verdad ilógicamente e incomprensiblemente en medio de esta debacle, de este dolor de perder el Superclásico y la forma en cómo se pierde ante el colista, quedar con buenas sensaciones. Aún cuando quedaras con buenas sensaciones no puedes decir eso. Se lo puedo permitir a Dudamel o un técnico que venga del extranjero, que viene llegando y no conoce la idiosincrasia del club o la grandeza de la U. Un hombre formado en la U, que ya lo había hecho en Copa Chile cuando quedó eliminado ante Fernández Vial. Cómo se puede quedar con buenas sensaciones cuando el equipo dispara una vez al arco en 90 minutos ante el colista", cuenta Caamaño en radio Agricultura.

El periodista enfatiza su comentario en que el plantel de la U es la planilla más cara del Campeonato Nacional, por lo que la medición no puede ser desde la actitud que muestran los jugadores dentro de la cancha.

"Esto es juego, no es actitud. Cuando uno tiene buen juego la actitud aflora sola porque tienes confianza en tus medios, tienes las herramientas para desarrollarte dentro de la cancha. Esta U no tiene juego ni actitud, es lo mínimo para el plantel más caro de la última década. La U viene sosteniendo las plantillas más caras y eso no se condice con los resultados ni rendimientos. Pero valorar lo que hizo la U desde la actitud es no entender lo que pasa con el equipo", destaca Caamaño.

Si bien todavía da vuelta la derrota en el Superclásico, para el periodista el golpe que le dio Santiago Wanderers fue mucho peor, porque desnuda todo tipo de falencias en un partido en donde ya no estaba el peso de la racha negativa ante Colo Colo.

"Cuando se habló de la superioridad de Colo Colo también se hizo un gran elogio de Colo Colo, que había sido superior. Pero Wanderers los hizo ver tanto o más mal que Colo Colo. Acá hay un problema, no solo psicológico, también futbolístico que lo veníamos sosteniendo más allá de las victorias, que indudablemente iba a estallar y se da en la peor semana, que deja interrogantes para el futuro inmediato. Qué pasa con un equipo que por cuarto año consecutivo, y con la plantilla más cara, no puede pelear un título", finaliza.