Mario Sandoval no se nubla con la mala racha de la U ante Colo Colo en el Superclásico: "No siento presión"

Universidad de Chile y Colo Colo darán vida a una nueva versión del Superclásico el próximo domingo 26 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, instancia donde los azules tienen la presión de ganar o ganar.

Los estudiantiles llegan al partido quintos en la tabla del Campeonato Nacional, a siete puntos de distancia del líder, el Cacique. Sin embargo, los comandados por el recién ratificado Huevo Valencia saben que estos duelos son aparte.

La U quiere acabar con el maleficio y vencer a los albos por primera vez luego de ocho años sin festejar victorias, sin embargo, esta situación no es algo que le quite el sueño a los azules, y así lo ratificó Mario Sandoval en diálogo con El Mercurio.

"En lo personal, y creo interpretar a mis compañeros, no siento presión", comenzó diciendo el centrocampista.

"Está claro que (el Superclásico) no es un partido más, y tenemos que ganarle a Colo Colo para seguir peleando arriba. Uno sabe lo que ha pasado hacia atrás, pero no nos nublamos con eso y nos enfocamos en ganar este partido", explicó.

Eso sí, el mediocampista azul no le restó mérito al rival y aclaró que "Colo Colo viene haciendo las cosas bien, pero creo que podemos jugarles de igual a igual y hacer un lindo encuentro".

La U confía en Larrivey para romper la racha sin victorias ante Colo Colo este domingo en Rancagua.

En cuanto a su momento, Mario Sandoval reflexionó en que "cuando llegué estaba Rafael Dudamel y tenía claro que no me había llevado para ser titular inamovible. Fui alternando de a poco, ganando minutos y ahora con la continuidad de partidos, he ganado confianza y me he soltado más en el juego".

"Veo a un equipo súper humilde, con un camarín muy bueno, y donde estamos de acuerdo en que no podemos sacar el pie del acelerador", añadió en torno a la U.

"No nos sobra nada, entonces tenemos que jugar todos los partidos como si fueran una final. El grupo está convencido de que debemos enfocar los encuentros tal como lo hicimos ante Católica, La Calera y Unión", cerró Sandoval.