Universidad de Chile vivió una durísima jornada en El Teniente de Rancagua, cayendo por un inapelable 3-1 ante Colo Colo en la jornada 22 del Campeonato Nacional, instancia donde Marcelo Cañete marcó el único tanto azul del partido.

Los comandados por Huevo Valencia entraron a la cancha de Rancagua completamente fuera de sintonía, algo que los albos aprovecharon para ponerse en ventaja a los 6' del Superclásico con tanto de Marcos Bolados.

Cachila Arias, quien vivió una más que amarga tarde, puso el 2-0 para los de Macul a los 11' tras clavar el balón en arco propio.

A los 87', cuando el partido ya estaba 3-0 tras tanto de Ignacio Jara, Marcelo Cañete apareció en escena para anotar el único descuento de la U ante el Cacique, festejando con euforia el 3-1.

Una vez terminado el encuentro y sellada la derrota, el volante azul explicó a TNT Sports el motivo de su exaltada celebración, pese a que a esas alturas de poco sirvió la diana convertida. "Sí, fue rabia", confesó.

"Rabia porque perdimos, porque era clave este partido y no lo pudimos sacar adelante. A seguir trabajando y a meter un plus para poder sacar esto adelante", complementó.

Eso sí, Cañete no se echó a morir y aseguró que "no supimos aprovechar los momentos del partido, no nos pudimos encontrar, pero hay que levantar cabeza. Esto es fútbol, da revanchas, queda mucho todavía y vamos a luchar hasta el final".

De paso, el centrocampista de Universidad de Chile se refirió a la expulsión de su compañero, Mario Sandoval, tras un dura entrada al pie de Marcos Bolados cuando el cronómetro marcaba 60' de partido.

"Son circunstancias que tenemos que aprender a manejar y saber sobrellevar, sobre todo en estos partidos partidos, donde este tipo de desventaja cuesta mucho y más con el resultado", comentó.

"Hay que aprender de los errores y mejorar... para que no vuelva a pasar", concluyó el jugador azul.