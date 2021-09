Buonanotte tras romperla con su ingreso y recibir ovación de la hinchada: "Me llena de felicidad y me da vergüenza"

Este miércoles Universidad Católica derrotó por 4-0 a Melipilla en San Carlos de Apoquindo por la fecha 23 del Torneo Nacional y se metió en la pelea por el título.

El argentino Diego Buonanotte fue elegido como la figura del partido, pese a que entró en el minuto 68', pues participó en tres goles.

El Enano asistió a Zampedri tres minutos después de su ingreso, luego inició la jugada del gol de Valencia a los 87' y en los descuentos marcó su propio golazo.

Tras el pitazo final, fue ovacionado por la barra de la UC, lo que emocionó al argentino: "Es lindo, me llena de felicidad y me da vergüenza a la vez. Es una sensación hermosa, pero hay que entrar y demostrar. Por algo la gente quiere que entre y yo tengo esa presión linda de poder demostrar. Es una sensación única que la voy a disfrutar mucho más cuando no juegue más, seguramente".

También elogió al técnico Paulucci por su cercanía con el plantel: "Eso es lindo. Yo siempre pongo el ejemplo del 'Cholo' (Diego) Simeone, cuando lo tuve en River Plate, que siempre se preocupaba por el que no jugaba".

"El día lunes era el primero en estar con el equipo suplente, en acompañar y motivar. Después cuando necesitaba un jugador, estaba", añadió.

"Entonces Cristian (Paulucci) se preocupa de eso y los que entramos respondemos y le damos al equipo lo que necesita en ese momento", finalizó.

Universidad Católica buscará continuar con su positiva racha este sábado cuando enfrente a Unión La Calera por la fecha 24 del Torneo Nacional.