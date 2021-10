La comediante Yamila Reyna vivió una distendida entrevista con Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto, momento en el que se sinceró en torno a sus razones para declinar la posibilidad de ser madre en el presente o el futuro.

"¿Ya desechamos ser mamá?", le lanzó JC a Yamila, mientras la invitaba a pasar al sillón en medio del programa.

"Y sí, ya lo desechamos", sentenció Reyna. "Siento que no vine a este mundo a tener bebés. Yo soy súper creyente y siempre digo que Dios le da a la gente lo que tiene preparado para recibir. Y yo siento que no vine para eso".

"No tengo la madurez suficiente. La responsabilidad de tener un hijo se me hace que... Ya con Ernesto [su perrito] que, salvando las grandes diferencias, me parece una gran responsabilidad; imagínate un hijo".

"O sea, con cueva puedo conmigo y ¿voy a tener un hijo? Imagínate uno que me salga como vos, me muero", le tiró de vuelta a JC, quien se defendió indicando que "yo soy... Bueno, te apuntalo".

Yamila también contó que no fue por las parejas, "cuando era chica siempre tuve el sueño de casarme. A los 28, yo dije, voy a estar casada y con hijos. Pasaron los años y tuve un embarazo y lo perdí".

"Después ahí hice mi catarsis, superé el duelo y bla y qué se yo... Hace mucho ya, muchos años. Como 10 años, una cosa así. Tampoco fue un duelo de decirte 'me la sufrí un año', la verdad es que no. Soy súper fría para las cosas, a veces".

"Después se me empezó a pasar el tema. Me empecé a enamorar tanto de estar conmigo, de mi independencia, de mi libertad. Por lo mismo, en vez de comprarme una casa, me compré un departamento. Quiero cerrar la puerta e irme tranquila cuando se me cante, y no tener miedo de la casa que si entran, que si roban. No. Me compré un departamento para cerrar la puertita y viajar las veces que me guste".

"Yo me veo una vieja viajera, disfrutando. Sí con un compañero de vida, que espero que sea Diego. Él ya tiene a sus hijo, por lo que no creo que sea egoísta, porque él ya es papá. No siento que sea una meta en mi vida o algo a cumplir, para nada", remató Yamila sobre la maternidad.