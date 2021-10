What If...? | Marvel confirma segunda temporada para su serie animada

Es oficial. What if...?, la serie animada que Marvel estrenó en Disney+, confirmó que tendrá una segunda temporada, proyectada para estrenarse en 2022.

El noveno y último episodio de la producción debutó este miércoles para resolver hasta cierto punto el caos que generó Ultron Vision al romper las barreras del multiverso.

El showrunner y guionista de la serie AC Bradley contó que "en la segunda temporada nos enfocaremos más en la fase 4, así que esperemos que vean más personajes de Shang-Chi, Black Widow e incluso de Eternals".

El nuevo ciclo de la ficción también apunta a tener 9 episodios rondando la media hora de extensión.

Bradley resaltó que "para mi lo divertido de 'What if...?' no es solo lo espectacular y las emociones, si no que es tomar a esos personajes icónicos y mostrarlos desde diferentes perspectivas, mostrando quien es el humano detrás de esa icónica silueta".