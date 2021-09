La actriz no adelantó muchos detalles de su personaje, pero aseguró que "nunca había hecho algo así".

A pocos días que se estrenen nuevos capítulos de la teleserie "Verdades Ocultas", la más extensa en la historia la televisión en Chile, se van conociendo cada vez más nuevos detalles. Uno de ellos, es la incorporación de la actriz Alejandra Fosalba.

En conversación con La Cuarta, la interprete de 51 años expresó sentirse feliz de volver a trabajar en teleseries y de unirse al elenco, en lo que será su primera aventura en Mega.

"Estoy con toda la energía de retomar mi trabajo en teleseries y qué mejor que en esta área que con el tiempo ha llegado a realizar tantas teleseries exitosas en distintos horarios. Un equipo conocido que quiero mucho y lleno de talento. Estoy muy feliz y agradecida, con ganas de empezar", expresó.

ver también Chris Carpentier revela que se contagió de Covid-19

"Ha sido maravilloso, de a poco me voy reencontrando con los amigos de tantos años. Es como volver a mis inicios, tantas historias, tanto trabajo, cariño, crecimiento. No puedo sentirme más cómoda y emocionada. Siempre pensé en lo feliz que me sentiría volver a trabajar con la Quena (María Eugenia Rencoret) hasta que sucedió", agregó.

Respecto a los detalles de lo que será su rol en la producción televisiva, indicó que "lamentablemente todavía no puedo contar mucho de mi personaje, pero sí les puedo asegurar que nunca había hecho algo así".

Recordemos que otro de los actores que se une a la teleserie es Cristián Campos, quien fue desvinculado de Canal 13 en junio de 2019.