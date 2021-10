Conoce los detalles de la nueva película Venom 2: Let There Be Carnage.

Octubre no nos deja de impresionar con todas las sorpresas cinematográficas que trae durante el mes y la nueva película de estadounidense Venom 2: Let There Be Carnage no será la excepción.

La nueva producción de Columbia Pictures con colaboración de Marvel y Tencent Pictures, es protagonizada por el actor Tom Hardy quien encarna a un astuto e inteligente periodista llamado Eddie Brock, el cual experimentará diferentes cambios en su cuerpo, ya que tiene viviendo dentro de él al simbiote malvado Venom. En esta ocasión otro simbiote bajo el nombre de Carnage llegará a desafiar al protagonista.

Esta producción se trata de la secuela de la película Venom de 2018 y solo en Estados Unidos hasta la fecha, ya ha producido $90 millones de dólares, instalándose como el mejor estreno desde Star Wars:The Rise of Skywalker.

A continuación te dejamos la fecha de estreno y dónde puedes comprar las entradas para unos de los grandes films del año.

¿Cúal es la fecha de estreno de Venom 2 en Chile?

La fecha de estreno de Venom 2: Let There Be Carnage en nuestro país será el próximo 6 de octubre.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Puedes adquirir la preventa al estreno en los sitios web de los cines de nuestro país.

Cine Hoyts: cinehoyts.cl/preventas

Cine Planet: cineplanet.cl/peliculas/venom-carnage-liberado

Cine Mark: www.cinemark.cl