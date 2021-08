Vanesa Borghi no está para aguantarle críticas a usuarios desconocidos en Instagram, pero igualmente goza de buen humor. Así que se dispuso a responderle a quienes le cuestionaron su delgadez en la red social.

Las reacciones de sus seguidores surgieron a partir de una fotografía en la que aparece junto a una amiga, luciendo una tenida deportiva como para su tenida deportiva y se le ve posando de costado.

"Donde tienen el estomago y demases organos interno", "Tienen menos carne que un vidrio", "Esta en el puro marco señora , póngale más peso a la cuchara , cuidado con el viento �� que se la puede llevar !!!!", fueron algunos de los comentarios que le dedicaron.

Es por eso que en su siguiente publicación, Borghi decidió responder con una imagen en la que aparece comiendo una tremenda pizza y con un positivo mensaje adjunto.

"Ya que en la foto anterior me comentaron que tengo menos carne que un wantán, acá estoy disfrutando jaja", advirtió Vanesa.

Para luego añadir: "Nahhh mentira, la verdad poco me importa si opinan q estoy flaca o con mas kilos, pero creo que es totalmente innecesario hablar del cuerpo de otros y muchísimo peor si es para criticar".

"A veces estoy conforme con mi cuerpo, otras no, pero saben que ? Es un envase y lo más importante es agradecer que estoy saludable y que este cuerpo me acompaña en todo momento, me permite hacer todo ! De que me voy a quejar?", celebró.

El remate vino con una frase para el bronce: "Por más amor propio (puede ser difícil, pero intentémoslo)".

La foto por la que criticaron a Vanesa Borghi y su delgadez.