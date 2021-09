The Walking Dead 11 | ¿Cómo puedo ver online la última temporada?

The Walking Dead llega a su fin: la décimo primera temporada del drama post apocalíptico significará el cierre de una historia que marcó a toda una generación. El grupo de sobrevivientes más avezados en el mundo destruido por un virus tendrá una conclusión hacia finales de 2022.

Esto pues, el último ciclo de la serie se dividirá en tres partes, con una primera tanda que comenzó durante agosto y terminará la segunda semana de octubre, aproximadamente. Las otras dos se repartirán durante 2022 y tendrán idéntica cantidad de capítulos (ocho cada una).

Ahora bien, para quienes quieran adentrarse en esta icónica serie desde el comienzo podrán hacerlo en la nueva plataforma Star Plus, producto de la compra de FOX por parte de Disney. Puedes revisar los planes más convenientes para adquirir la plataforma haciendo click aquí.



¿Cómo puedo ver la última temporada de The Walking Dead?



Los últimos capítulos de la serie están disponibles en Star Plus, nueva plataforma de streaming que reemplaza a FOX. Puedes ver cómo contratar el servicio haciendo click aquí.

De igual forma, hay mucho más contenido para disfrutar: Los Simpsons, Deadpool, This is Us, JoJo Rabbit, Bohemian Rhapsody y un catálogo nutrido que puedes revisar aquí.