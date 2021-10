Netflix le dio el vamos oficial a That '90s Show, una spin-off de la exitosa serie That' 70s Show creada por Bonnie Turner y Terry Turner.

Los protagonistas de esta nueva versión serán los actores Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp, quienes retomaran sus papeles como Red Forman y Kitty Forman. Además serán productores ejecutivos del nuevo show.

Ambientada en Wisconsin en 1995, That '90s Show sigue a Leia Forman, hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon), quien está visitando a sus abuelos durante el verano, donde se une a una nueva generación de niños de Point Place bajo la vigilancia. el ojo de Kitty y el severo resplandor de Red. El sexo, las drogas y el rock 'n roll nunca muere, solo se cambia de ropa, señala la sinopsis.

Aún no se sabe que otros actores de la serie original se unirán al proyecto, pero se espera que Grace y Prepon retomen sus roles para una participación especial.

La serie tendrá 10 capítulos en su primera temporada.

El programa original se emitió en Fox durante ocho temporadas entre 1998 y 2006. Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Danny Masterson, Laura Prepon, Wilmer Valderrama y Lisa Robin Kelly saltaron a la fama gracias a su participación en la serie.

La comedia de situación de época que se centró en la vida de un grupo de seis amigos adolescentes que vivían en la ciudad de Point Place, Wisconsin durante los 70s.

Buscando capitalizar la popularidad de That '70s Show, Fox expandió la franquicia con That' 80s Show, que no pudo replicar el éxito de That '70s Show y tuvo una breve ejecución de enero a mayo de 2002