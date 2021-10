"El Juego del Calamar" se han convertido en uno de los éxitos más grandes de Netflix. La serie surcoreana, que se estrenó el mes pasado en la plataforma de streaming, narra la historia de un grupo de personas adeudadas que arriesgan sus vidas en una misteriosa competencia basada en juegos infantiles, con un premio millonario.

Son muchas las personas que hicieron maratón de la serie y vieron los nueve capítulos tan rápido como les fue posible, dejando un vacío que no se ha podido reemplazar con ninguna otra producción del grande del streaming.

Aunque todavía no se confirma la segunda temporada de "El Juego del Calamar", es muy probable que haya una nueva entrega. Sin embargo, si eso ocurre, habrá que esperar bastante tiempo hasta el estreno de una segunda parte.

Por eso, te contamos a continuación sobre una serie japonesa original de Netflix, muy del estilo de "El Juego del Calamar", que no puedes perderte.



Mira esta serie si te gustó El Juego del Calamar

"Alice In Borderland" es una serie japonesa de 2020 original de Netflix, basada en el manga del mismo nombre.

La producción, dirigida por Shinsuke Sato, y protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, narra la historia de Arisu, un joven apático, desempleado y obsesionado con los videojuegos, que se encuentra repentinamente en una versión extraña y vacía de Tokio en la que él y sus amigos deben competir en juegos peligrosos para sobrevivir.

Después de sobrevivir a su primer juego, los jugadores reciben visas que se extienden cuanto más compiten. Si las visas expiran, los competidores son ejecutados por láseres rojos disparados desde el cielo.

"Alice in Borderland" recibió muy buenas críticas luego de su estreno. Sin embargo, no había alcanzado tanta notoriedad hasta ahora que se le empezó a comparar con "El Juego del Calamar". Netflix ya confirmó que la serie tendrá segunda temporada y pese a que todavía no se conoce la fecha exacta de estreno, esto solo ratifica que "Alice in Borderland" es una serie que no te puedes perder.

Mira el tráiler a continuación: