El periodista y conductor de Mega Rodrigo Sepúlveda se refirió a lo sucedido con Rodrigo Rojas Vade, constituyente de La Lista del Pueblo, quien durante la jornada de este sábado estuvo en el ojo de la noticia luego de que se revelará un reportaje de La Tercera en donde reconocía que no padecía cáncer. Rojas Vade también utilizó sus redes sociales para referirse a la situación.

Sobre esto, el conductor de Meganoticias comentó lo sucedido expresando su decepción frente a la información. "No me voy a meter en su enfermedad, que sea homosexual, eso no es problema, eso no es rollo, eso no se discute, tiene todo el derecho a ser como es, eso para mí no tiene una lectura de crítica", comenzó señalando.

Para luego agregar: "Mi gran conflicto con este tipo de situaciones, es dónde queda la credibilidad de nuestras autoridades", expresó el periodista.

Indicó además que el constituyente fue elegido por 19000 votos y su eslogan de campaña fue en relación al cáncer que decía padecer. "Él en base al cáncer que supuestamente tenía, y eso es impresentable", enfatizó, para luego añadir: "Que alguien invente una enfermedad como el cáncer para llegar dónde está. No voy a manchar a La Lista del Pueblo, no toda La Lista del Pueblo es así, no podemos generalizar, es un caso puntual".

Asimismo fue tajante en señalar que Rojas Vade apeló a la empatía de los votantes, aprovechándose de ellos. "¿Sabes qué Rodrigo?, tengo muchísima pena, muchísima desilusión, ¿Cómo es posible que sea de este nivel la mentira?, ¿Tú sabes lo que es el cáncer? No sabes que lo es el cáncer, eso es burlarse de la gente con cáncer, ¿sabes lo que significa para los que tenemos familiares cercanos con cáncer?".

"Nosotros en Chile no podemos tener autoridades así", asimismo añade: "¿Quienes nos gobiernan hoy? ¿A quién le vamos a confiar el país?, a personas que son capaces de inventar una enfermedad? Yo no lo voy a hacer, confío en ti y luego me desilusionas".

"Aparece diciendo que tiene otra enfermedad, acá lo grave es la mentira, jugar con esa enfermedad, haber jugado con el cáncer, tal vez no sabe lo que es tener esa enfermedad, yo tengo dos personas muy cercanas que están con cáncer, cuando una autoridad dice que levantó falso testimonio, de qué estamos hablando?", enfatizó el comunicador.