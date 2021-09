La conocida chica reality Oriana Marzoli respondió a través de sus redes sociales a las críticas que ha recibido por su apariencia física, en donde algunos de sus seguidores le dejaron comentarios refiriéndose a su delgadez.

Cansada de este tipo de mensajes, la ganadora de Volverías con tu Ex respondió de forma categórica en su cuenta de Instagram.

"De vez en cuando recibo este tipo de comentarios donde me dicen que últimamente me veo demasiado delgada y en el que me recomiendan comer un mes seguido comida chatarra para engordar y coger un montón de kilos".

"Yo lo que digo es 'si supiesen realmente que siempre estoy comiendo comida chatarra, que me cuesta un montón conseguir hacer una dieta, me cuesta un montón comer bien'. Y ojo que de verdad me gustaría poder hacerlo, ya no solo por estar todavía mejor físicamente, sino que porque me viene súper bien para la salud y de verdad se me hace súper difícil".

Luego agregó: "De la misma manera que no gusta que la gente diga a una chica que a lo mejor está un poco más rellenita 'oye, tienes que adelgazar, esto y lo otro', de la misma manera tampoco mola que le estén diciendo a una chica por ser delgada, que aparte ni siquiera estoy esquelética, es que yo soy delgada, pero siempre he sido así, pues tampoco tienen que decir todo el rato que yo coma porque de hecho soy de la que más como, mucho de hecho, demasiado". enfatizó la ex integrante de Doble Tentación.