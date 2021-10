En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, el programa tuvo el regreso del chef Yann Yvin, quien tuvo que alejarse de las grabaciones por contagiarse por segunda vez con Covid-19. La ausencia del chef se llegó a prolongar por cinco capítulos fuera, incluso más que Julio Milostich, quien también se contagió y finalmente fue eliminado la semana pasada.

Pero al mismo tiempo en que los aspirantes recibían a Yann, se percataron de la presencia de las temidas cajas misteriosas, así que no pasó para nada desapercibido entre los presentes.

"Hoy tenemos la tremenda fortuna de tener de vuelta con nosotros a nuestro querido Yann", dijo la chef Fernanda para darle una cálida bienvenida.

"De verdad pensé mucho en cada uno de ustedes y les mandé a los dioses de los cocineros", comentó el francés a los participantes de la competencia gastronómica de Canal 13.

Los participantes vieron con positivos ojos su reaparición: "Fue muy lindo entrar y ver al tercer chef ya incorporado, verlo entero, verlo sano, verlo bien, guapo como siempre", expresó Yamila Reyna.

Sin embargo, a pesar del regreso, no estuvieron todos. La coreógrafa Claudia Miranda no pudo participar de este capítulo número 11 debido a problemas de salud, aunque no se especificó exactamente cuál era el padecimiento que afectaba a la bailarina.

"Esperemos que se recupere muy pronto", dijo la chef Fernanda.

Como consecuencia, el día que vuelva la aspirante deberá vestir directamente el delantal negro, es decir, enfrentarse derechamente a la prueba de eliminación.