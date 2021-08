Mariana Di Girólamo por estos días se encuentra promocionando su nueva película La Verónica a nivel internacional. Y en la previa a su debut se ha rumoreado que la entrega encuentra su inspiración en la figura de Cote López, algo que ahora la actriz salió a desmentir.

En la ficción, Verónica Lara, una modelo muy popular en las redes sociales, casada con una estrella internacional del fútbol, cae en desgracia cuando descubre que es la principal sospechosa en la investigación sobre el asesinato de su primera hija, ocurrido diez años atrás.

La película debutó en Chile esta semana en la plataforma Altoparlante.cl, por lo que en conversación con el podcast Reyes del Drama, DiGirólamo admitió que "estoy nerviosa, al fin se va a mostrar en Chile y no sé lo que va a pasar. Creo que le va a gustar".

La película tiene la particularidad narrativa que tienen Mariana durante toda la película frente a la pantalla, en un primer plano y con escenas en plano secuencia.

Recientemente se presentó en el Festival de San Sebastián, donde según contó DiGirólamo "hubo una tormenta gigante, temporal en el estreno, pensamos que no llegaría nadie y se llenó la sala. La gente estaba anonadada con esta propuesta y muchas mujeres se identificaron con Verónica, un personaje con muchas luces y sombras".

El asunto es que la película centra su atención en un examen del uso de las redes sociales, con su protagonista en una lucha diaria por conseguir más likes. Al ser

"Las redes sociales me agobian, me gustan, me generan ansiedad. Han cambiado mucho a lo largo de los años. Al principio super golosa con las marcas, después entendí que eso me generaba mucha ansiedad", admitió la actriz.

Y recalcó que "es un arma de doble filo, estoy enfrentada a los comentarios de la gente donde no siempre son los mejores y es difícil porque no hay cara, no hay nombre. Un bullying super cobarde".

"Lees diez comentarios negativos y te quedas solo con eso. Ojalá llegue algún punto en que me quede solo con lo positivo pero igual afecta. Hace poco denuncié a una señora que me estaba criticando mucho y era súper violenta".

"La subí a una historia y después me arrepentí porque me dio un poco de susto. Uno se colma, estoy ahí en ese debate y es algo que tengo en común con Verónica. Puede ser súper peligroso", agrega.

Por otro lado, la actriz se refirió a los rumores que apuntaron que esta película de alguna manera se inspiró en Cote López y su avasalladora presencia en las plataformas digitales.

"Es muy fácil caer en el estereotipo hacia las esposas de futbolistas, las mujeres en general, las actrices, mujeres exitosas, etc. Creo que hay que salir de ese lugar", planteó Mariana.

Sobre eso añade: "Cote López es un referente que aparece fácilmente, es muy famosa, brilla por muchas cosas. No solo por ser esposa de un futbolista. Él también es esposo de. No está basado en ella".

"Necesitamos más espacios y más voz, por eso me parece importante contar estas historias desde un punto de vista femenino. Me parece importante que cuenten estas historias a través de los ojos de protagonistas femeninas que se debaten en su rol de madre, de mujer", puntualizó.