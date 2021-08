La modelo Kylie Jenner y el rapero Travis Scott están esperando a su segundo hijo, según han confirmado este jueves medios estadounidenses.

La confirmación vino de parte del sitio de celebridades TMZ, que cita a una fuente con conocimiento directo de la situación asegurando que la bienvenida del otro bebés es inminente, por lo que Stormi de 3 años se convertirá en la hermana mayor.

La situación no es de alto impacto, ya que Kylie previamente había dejado claro que no quería que Stormi fuese hija única. A lo que se suma el hecho de que reconoció la presión de ser madre nuevamente en 2020, pero no se sentí lista aún.

La empresaria de los maquillajes es reconocida por haber pasado su primer embarazo más bien alejada de la luz pública y recluida en su propiedad, por lo que la atención ahora está puesta en cómo lidiará con este nuevo embarazo en términos de su visibilidad.

Los rumores sobre el embarazo no son nuevos y ya cuentan meses, sobre todo después de que comenzó a mostrarse con ropa más grande y después de que fanáticos resaltaron que una reciente comida japonesa ordenada por la influencer no incluía pescado crudo.