La figura televisiva Kika Silva estuvo presente en el programa "Desde mi Cocina" que transmite por redes sociales José Miguel Viñuela, en donde habló sobre su vida en Estados Unidos revelando que está en una relación.

“Sí, conocí a alguien y estoy súper contenta (…) Mi corazón hace mucho tiempo que no estaba ocupado, pero parece que ahora está volviendo”, comenzó señalando Silva.

Asimismo agregó: “Acá no se pide pololeo y no he preguntado en qué estamos, pero yo no necesito esa conversación, cómo que estoy súper bien, tranquila, contenta, feliz”.

Sobre quien es el galán que le robó el corazón a la joven, Kika revela que “es gringo y lo interesante de esto es que es un gran aprendizaje, porque todo es muy distinto”.

Acerca de cómo se conocieron, la ex integrante de Bienvenidos señaló: “fue en un lugar que lo pasó muy bien. Algo que tiene que ver con la disco y la noche. Lo conocí en un strip club. Yo estaba ahí y él igual andaba de fiesta”.

“Me conoció en mi peor versión, eso es lo que me importa. Así que de ahí para arriba”, reveló Kika.