Kika Silva se sincera sobre su nueva vida en EE.UU. y el "descubrimiento personal" de estar soltera

Kika Silva actualmente está radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, con una vida que transcurre entre clases de inglés, surf y buceo, esto último con foco especial en su labor de rescue diver.

Con 29 años no tenía planificado quedarse en el país norteamericano, pero la Covid-19 la obligó a hacerlo. Cuando quiso volver a Chile, ya no había vuelos con dirección al país, viéndose en la necesidad de encontrar alternativas. Algo que la condujo a replantearse su existencia, aunque no fue una experiencia radicalmente nueva: ya había vivido dos años en la ciudad antes.

En conversación con la revista Velvet, Kika contó que "hoy estoy, literal, viviendo entre casas de amigos. Soy una persona muy agradecida porque tener los amigos que tengo es impagable. Para mí fue inesperado volver a vivir acá, estoy buscando un lugar fijo para quedarme".

Su nueva vida la tiene contenta: "me encanta escaparme a Venice Beach y a Laguna Beach, ahora estoy aprendiendo a hacer surf, me he caído varias veces, pero estoy segura de que lo voy a lograr".

"Me gusta la vida simple de estar con un jeans a pies descalzos, pero también me gusta ir a almorzar con mis amigas; todo lo que pasa en Downtown es alucinante, hay una mezcla de culturas muy linda acá, eso te nutre para la vida", recalcó.

En tanto, en relación con su actual situación sentimental, Kika fue sincera, comentando que "mi última relación con Benjamín Israel fue muy importante, me costó mucho superar ese quiebre, porque él es muy buena persona y hoy somos grandes amigos".

"Esa relación me hizo crecer mucho y hoy es parte de mi vida, porque tenemos una amistad muy importante. Llevo dos años soltera y este ha sido un camino maravilloso de descubrimiento personal y de gran crecimiento".

La joven de 29 años asegura que le va mejor con los hombres fuera de Chile "porque estando en Chile está el factor de que soy más conocida; acá soy una mujer más".

Eso para luego admitir que "he aprendido mucho sobre la masturbación femenina estando soltera, eso era algo en lo que antes era muy poco informada".

"Mis amigas me dicen que estando casadas o en pareja tenían más interés en el tema que yo y ahí me pregunté ¿cómo era eso posible si yo estaba soltera?. En ese momento me dije que debía hacerlo", confesó.