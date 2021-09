José Antonio Neme se mostró completamente indignado, después de que el abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, reveló que el convencional constituyente fue diagnosticado en la última década con sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet.

El periodista reaccionó ante la entrevista que hizo Mentiras Verdaderas, de La Red, a Ramírez donde se revelaron los padecimientos del también llamado Peleo Vade, a más de una semana de que confirmara que mintió sobre tener cáncer y que padecía otra enfermedad que era "discriminada" en Chile.

Neme manifestó en medio de Mucho Gusto que "a mí me pareció que la entrevista de ayer del abogado en Mentiras Verdaderas es la cosa más... O sea, esto es un embuste ¡es un embuste!".

"Si nosotros vamos a hablar de la ficha clínica de cualquier persona, nos vamos a encontrar con varias enfermedades, evidentemente", advirtió para continuar exponiendo su postura.

Y añadió que "él habla primero de cáncer, después dice que tiene una enfermedad estigmatizada (...) A lo mejor, si quiso maquillar un HIV presentando una situación oncológica, pero que me digan que tuvo sífilis, francamente... Perdonen que sea poco amable, pero bueno, yo también he tenido dermatitis ¿me entienden o no? Déjense de pelotudeces".

"El señor Rojas Vade se ha reído de todo el mundo y sigue haciéndolo. Guarde silencio. (...) Ni una de las enfermedades que detalla, explica, ni justifica, ni logra hacer cierto sentido y cada vez es peor".

"Yo le pediría al señor Rojas Vade que está con una licencia no sé dónde, que se retire del ojo público. ¡Váyase de la Constituyente! ¡Sálgase! ¡Váyase y deje que este país realmente escriba una nueva Constitución en un proceso limpio y probo!", puntualizó Neme.