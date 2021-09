Fue hace ya dos semanas que J Balvin compartió con el mundo una nueva canción, bautizada simplemente como Perra, una composición en la que colabora con la intérprete de República Dominicana Tokischa y será parte de su esperado nuevo álbum Jose.

El lanzamiento comienza a calentar el ambiente para el debut del que será el quinto disco del artista colombiano, que sale a la venta el 10 de septiembre y ya está disponible para reservar en todas las plataformas.

El asunto es que Balvin ha sido blanco de duras críticas de parte de sus propios fanáticos, debido al contenido de la letra y la forma en que la canción retrata a la mujer.

"Yo soy una perra en calor / 'Toy buscando un perro pa' quedarno' pegao' / Ey, еres una perra en calor / Quе está buscando un perro pa' quedarte pegá'", reza en un momento la canción.

Mientras que en otro pasaje, Tokischa canta: "Me pusieron un bozal porque estoy muy animal / Tengo la rabia canina, calentura vaginal / Me tiene que castigar y me tiene que enrolar / Porque soy perrita puppy, siente Lassie wa-wa-wa".

"Qué bajo cante, bro", fue uno de los comentarios más suaves que recibió el músico en su cuenta de Instagram.

Mientras que, por otro lado, esta semana la periodista Claudia Palacios, compatriota de Balvin, disparó contra él y Maluma, asegurando que son "representantes de la instrumentalización sexual de las mujeres".

Aún así, J Balvin y Tokischa ya acumulan casi un millón de reproducciones en Youtube, en menos de 24 horas, lo que convierte a la canción en todo un éxito.