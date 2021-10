Llega un nuevo mes y junto con ello, una serie de estrenos de películas y series en la plataforma de HBO Max para los fanáticos del cine.

Entre la nueva cartelera que nos ofrecerá HBO Max este mes de octubre, llega una de las películas más esperadas, “Dune” una película de ciencia ficción inspirada en la novela de Frank Herbet que cuenta con la participación de los actores del momento Timothée Chalamet y Zendaya.

Otro de los estrenos más esperados es “The Many Saints of Newark” dirigida por Alan Taylor, esta película es una precuela de la serie “Los sopranos”.

A continuación te daremos a conocer los estrenos de las películas y series de este mes que no te puedes perder.

Películas estreno del mes de octubre HBO Max

- The Many Saints of Newark: (Solo en EE.UU. el 1 de octubre. En Latinoamérica lelgará en 35 días)

- Voyagers: 9 de octubre.

- Dune: (Solo en EE.UU el 22 de octubre y en Latinoamerica después de 35 días.)

Series estreno del mes de octubre HBO Max

- Batwoman(tercera temporada): 13 de octubre.

- Legends of Tomorrow (séptima temporada): 13 de octubre.

- Succesion (tercera temporada): 18 de octubre.

- Insecure: 24 de octubre.

- Asesino del olvido: Fecha no especificada aún.